Escalação do Santos: Carille comanda treino técnico e terá que fazer mudança na lateral

O Santos realizou, nesta quarta-feira, mais um treino de olho no duelo com o Brusque, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fábio Carille comandou uma atividade técnica no gramado do CT Rei Pelé nesta manhã. O treinador não pôde contar com o lateral direito JP Chermont, que está com a Seleção Brasileira sub-20.

Já o lateral esquerdo Escobar é dúvida. Ele está em fase de transição após sofrer uma lesão na coxa esquerda e tem trabalhado com o departamento médico para poder ser relacionado.

Em compensação, Carille conta com algumas novidades. Os atacantes Ignacio Laquintana e Yusupha Njie já treinam normalmente com o elenco e ficam à disposição. Apenas Luan Peres ainda não trabalha no CT Rei Pelé. Julio Furch, por sua vez, volta de lesão no ombro.

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; Hayner, Jair, Gil e Escobar (Souza); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Wendel e Guilherme.

O elenco do Santos volta aos treinos na manhã de quinta-feira. De tarde, o grupo viaja para Joinville, em Santa Catarina.

O embate com o Brusque está marcado para sábado, às 16 horas (de Brasília), pela 25ª rodada da Série B, na Arena Joinville.

Veja programação do Santos

Quarta-feira (4)



Treino às 9h15 no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (5)



Treino às 9h15 no CT Rei Pelé.

Viagem para Joinville de tarde.

Sexta-feira (6)



Treino às 10h na Arena Joinville.

Sábado (7)



Brusque x Santos FC - 16h - Arena Joinville.