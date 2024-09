Dorival teve WhatsApp clonado e golpista pediu grana até para Galvão Bueno

Do UOL, em Santos (SP)

O técnico Dorival Júnior foi vítima de uma tentativa de golpe há 45 dias.

O que aconteceu

Dorival teve o WhatsApp clonado. O criminoso se passou pelo treinador para pedir dinheiro afirmando ser para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

O golpista pediu dinheiro até para Galvão Bueno, que estranhou e fez contato com Dorival para se assegurar que o pedido era real.

Preocupado, o técnico da seleção brasileira explicou a tentativa de golpe em vários grupos e pediu para os amigos do mundo do futebol espalharem que o WhatsApp havia sido clonado. O golpista não conseguiu o dinheiro desejado.

Usou meu contato indo atrás de outros atletas, comissões técnicas. Ele jogava uma fala minha, que pegou aleatoriamente em algum lugar para dar a entender que era eu mesmo, e aí fazia o pedido em dinheiro Dorival Júnior, em contato com o UOL

Dorival registrou boletim de ocorrência em São Paulo e não teve mais problemas desde então. A revelação do treinador foi feita inicialmente ao Lance!.