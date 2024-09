Bola de Ouro: Gabi Portilho e Tarciane disputam prêmio de melhor do mundo

A revista France Football divulgou nesta quarta-feira (4) as 30 jogadores indicadas à Bola de Ouro, prêmio ao melhor jogador da temporada. As brasileiras Tarciane e Gabi Portilho estão entre as candidatas. Já Arthur Elias concorre como melhor técnico. A cerimônia para entrega do troféu será em 28 de outubro, em Paris (FRA).

O que aconteceu

Tarciane e Gabi Portilho foram indicadas pela primeira vez e conquistaram a prata nas Olimpíadas de Paris 2024. A dupla atuou no Corinthians até abril deste ano, quando Tarciane se transferiu para o futebol dos Estados Unidos.

Cara, eu não sei nem o que falar, só tenho que honrar e glorificar sempre a Deis, porque essas coisas, só ele mesmo! Só de estar numa lista como essa, mostra que o que ele pode fazer na nossa vida! Gabi Portilho, no Instagram

A espanhola Aitana Bonmatí é a atual detentora do prêmio, e foi novamente indicada. No masculino, o vencedor em 2023 foi Lionel Messi.

Já Arthur Elias foi indicado à categoria melhor técnico de futebol feminino. O comandante levou à seleção brasileira de volta a um pódio olímpico após 16 anos.

O prêmio é organizado em parceria com a Uefa pela primeira vez. Ao todo, 10 prêmios serão distribuídos no Théâtre du Châtelet, na capital francesa.

Veja as indicadas à Bola de Ouro

Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Mayra Ramirez (Levante/Chelsea)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Ewa Pajor (Wolfsburg/Barcelona)

Sophia Smith (Portland Thorns)

Grace Geyoro (PSG)

Alexia Putellas (Barcelona)

Khadija Shaw (M. City)

Giulia Gwinn (Bayern)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Lucy Bronze (Barcelona/Chelsea)

Yui Hasegawa (M. City)

Sjoke Nusken (Chelsea)

Lindsey Horan (Lyon)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Tabitha Chawinga (PSG/Lyon)

Gabi Portilho (Corinthians)

Patricia Guijarro (Barcelona)

Lea Schuller (Bayern)

Lauren James (Chelsea)

Mariona Caldentey (Barcelona/Arsenal)

Glodis Viggosdottir (Bayern)

Mallory Swanson (Chicago Red Stars)

Manuela Giugliano (Roma)

Ada Hegerberg (Lyon)

Trinity Rodman (Washington Spirit)

Lauren Hemp (M. City)

Tarciane (Corinthians/Houston Dash)

Aitana Bonmati (Barcelona)

Barbra Banda (Shanghai RCB e Orlando Pride)

Veja os indicados a melhor técnico do futebol feminino