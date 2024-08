VP executivo internacional da NFL dá detalhes sobre jogo em São Paulo e fala sobre futuro da liga no país

No dia 6 de setembro, sexta-feira, acontecerá o primeiro jogo da NFL, a liga de futebol americano, em território brasileiro. Philadelphia Eagles e Green Bay Packers vão se enfrentar na Neo Química Arena, às 21h15 (de Brasília), em Itaquera. Peter O'Reilly, vice-presidente executivo internacional de eventos da liga e negócios dos clubes da NFL, celebrou a realização do jogo no país.

De acordo com o executivo, o Brasil "merecia" receber um jogo da NFL, por possuir a terceira maior base de fãs da liga no mundo, com aproximadamente 36 milhões de pessoas, ficando atrás apenas dos EUA e do México. Ele não garantiu que mais jogos irão acontecer no Brasil no futuro, mas disse que a ideia é de um "comprometimento a longo prazo" com o país.

Peter ainda contou que a receptividade do público brasileiro e dos meios de comunicação "superou as expectativas". Os ingressos para a partida na Neo Química Arena esgotaram em poucas horas.

Essa é a primeira vez que um país do hemisfério Sul é incluído no calendário de jogos internacionais da NFL. Nesta temporada, além de São Paulo, três jogos vão acontecer em Londres, na Inglaterra, e um em Munique, na Alemanha.

Peter O'Reilly também falou sobre a escolha dos times para o jogo. Miami Dolphins e New England Patriots têm os direitos de marketing internacional no Brasil, por terem escolhido o país no Global Markets Program da NFL. A expectativa era de que esses dois times poderiam estar no jogo, mas acabaram sendo preteridos por Eagles e Packers.

A equipe de Philadelphia foi designada para ser mandante na partida e por conta do calendário da equipe, o adversário escolhido foi Green Bay. No entanto, o executivo confirmou que Dolphins e Patriots "estarão presentes no jogo".

Além da partida, a liga vai realizar diversos eventos em São Paulo no final de semana do confronto. O Parque Vila Lobos vai receber o NFL Experience, entre os dias 6 e 8 de setembro. O evento vai contar com Watch Parties para a partida da sexta-feira (06/09) e para os jogos de domingo (08/09).

Os fãs também poderão tirar fotos com o troféu Vince Lombardi e com exemplares dos 58 anéis dos campeões do Super Bowl.

Ainda no domingo, o Vila Lobos recebe a NFL Run, com caminhada de 2km e corrida de 5km. São Paulo também recebeu murais de grafite na temática do jogo espalhados pela cidade.

Por fim, O'Reilly confirmou duas novidades importantes para o desenvolvimento do futebol americano e da NFL no Brasil.

A primeira foi a nomeação de Gabi Bankhardt como embaixadora do flag football pela IFAF e NFL. A capitã da Seleção feminina de flag football, que disputa a Copa do Mundo da modalidade na Finlândia, se tornou a primeira brasileira a receber esse título. Assim, ela se junta a outros nomes famosos da NFL, como os ex-jogadores Drew Brees, Eli Manning.

O flag football estará presente nos Jogos Olímpicos pela primeira vez na história, na edição de Los Angeles em 2028 .

Por fim, Peter O'Reilly confirmou o mexicano Luis Martinez como o primeiro general manager de operações da NFL localizado no Brasil e ainda revelou planos da liga de ter um escritório na capital paulista.