Nova contratação do Flamengo, Alcaraz diz estar "pronto para jogar" ao desembarcar no Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, Carlos Alcaraz, reforço recentemente anunciado pelo Flamengo, chegou ao Rio de Janeiro e foi recepcionado pelo gerente de futebol do clube, Luiz Carlos Azevedo, de quem recebeu a camisa 37 em mãos. Contratado junto ao Southampton, da Inglaterra, o argentino de 21 anos agradeceu a oportunidade de vestir as cores do Rubro-Negro e falou sobre sua condição física.

"Estou muito contente de chegar ao Flamengo, com vontade de jogar, de disputar posição. É uma mudança muito linda. Agora irei ao hotel descansar, amanhã vou ao treinamento, conhecer os companheiros e ficar à disposição do Flamengo. Estou muito bem fisicamente. Na Inglaterra fizemos uma grande pré-temporada. Se o técnico quiser, estou pronto para jogar", declarou à FlaTV.

Alcaraz começou a sua carreira no Racing, da Argentina. Foram 83 partidas, 12 gols e quatro assistências. Na temporada 2022/23, foi vendido ao Southampton. No começo deste ano, foi emprestado para a Juventus, da Itália, mas logo voltou ao clube inglês.

Pelo Southampton, foram 48 aparições e oito bolas na rede, além de cinco passes para tentos. Já na Juve, o argentino esteve em campo em 12 oportunidades e foi garçom uma vez.

Para finalizar, ele falou da relação com alguns dos atuais atletas do clube carioca com os quais já atuou, tanto contra quanto a favor: "Gosto muito de jogar mais à frente, conheço o De la Cruz desde a Argentina. Sei como ele se move em campo. Vou ajudar a somar. Conheço o Rossi, também o conheço de enfrentá-lo. O Alex Sandro é uma grande pessoa, na Juventude me ajudou muito. Antes de chegar ao Flamengo, falei com ele e ele disse que eu iria ao maior do Brasil"

O Flamengo volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.