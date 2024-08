RB Bragantino perde do Criciúma, se aproxima do Z4 e chega à sexta partida sem vitória no Brasileiro

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 19ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino visitou o Criciúma no Heriberto Hulse, perdeu por 1 a 0, se aproximou da zona de rebaixamento e viu sua sequência sem vitórias aumentar para seis jogos. Hermes foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com a derrota, o RB Bragantino permaneceu com 27 pontos, na 15ª colocação, apenas duas posições à frente do primeiro time do Z4, Vitória, que tem 22 somados, e chegou ao sexto embate sem vitória (dois empates e quatro derrotas) no torneio. Já o Criciúma chegou aos 28 pontos, na 12ª colocação.

O RB Bragantino volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Bahia, no Nabi Abi Chedid. No sábado, também às 18h30, o Criciúma visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. Ambos os duelos serão válidos pela 25ª rodada do Brasileirão.

O placar foi inaugurado pelo Criciúma aos 36 minutos do primeiro tempo. Após jogada de Bolasie e finalização bloqueada na entrada da área, Hermes aproveitou bola rebatida na defesa do RB Bragantino e arrematou cruzado de canhota para marcar.

Aos 32 minutos da etapa complementar, o RB Bragantino quase chegou ao empate. Em rápida troca de passes na intermediária, Jhon Jhon encontrou Sasha que, cara a cara com o goleiro Gustavo, chutou para fora.

FICHA TÉCNICA



CRICIÚMA 1 X 0 RB BRAGANTINO

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)



Data: 28 de agosto de 2024, quarta-feira



Hora: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)



Assistentes: Leonardo Henrique Pereira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)



VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

GOLS: Hermes, aos 36? do 1ºT (Criciúma)



CARTÕES AMARELOS: Jadsom, aos 33? do 1ºT (RB Bragantino) / Patrick de Paulo, aos 40? do 1ºT (Criciúma) / Walisson, aos 44? do 1ºT (Criciúma) / Ronald, aos 47? do 1ºT (Criciúma) / Gustavinho, no 1? do 2ºT (RB Bragantino)

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu (Claudinho), Walisson, Figueiredo e Hermes; Patrick de Paula (Eliédson), Matheusinho e Newton; Allano (Serginho), Ronald (Fellipe Mateus) e Bolasie (Arthur Caike)



Técnico: Cláudio Tencati

RB BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Eduardo Santos, Douglas Mendes e Guilherme Lopes (Raúl); Jadsom (Jhon Jhon), Evangelista e Lincoln (Gustavinho); Vitinho (Borbas), Mosquera e Sasha (Vinícius)



Técnico: Pedro Caixinha