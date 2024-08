Palmeiras elimina Cruzeiro e pega Corinthians na semi do Brasileirão

O Palmeiras empatou com o Cruzeiro por 2 a 2 e avançou para a semifinal do Brasileirão Feminino. A partida aconteceu nesta quarta (28) no Jayme Cintra, em Jundiaí.

Lais Estevam e Bruna Calderan marcaram para as Palestrinas, e Luana Lima diminuiu para as Cabulosas. No final, Giovanna Oliveira empatou o confronto. O placar agregado ficou 4 a 3 para o Palmeiras.

Na semifinal, o Palmeiras enfrentará o Corinthians. O time alvinegro eliminou o Red Bull Bragantino nas quartas.

Como foi o jogo

Primeiro tempo movimentado. O Palmeiras começou a todo vapor e marcou dois gols antes dos 15 minutos de partida. Precisando de pelo menos um empate para passar de fase, as Palestrinas já começaram a decisão ampliando a vantagem de 2 a 1 conquistada fora de casa no jogo de ida. O Cruzeiro conseguiu se reorganizar para buscar uma reação ainda no fim da etapa inicial e voltou para o jogo com um gol em jogada de escanteio.

Mais domínio Alviverde. Apesar de ganhar confiança com o gol marcado, o Cruzeiro não voltou para a segunda etapa com o mesmo ritmo. Foi o Palmeiras que continuou atacando com boas chances de ampliar o agregado, mas Taty Amaro evitou com boas defesas.

Expulsão e confusão. Paloma Maciel recebeu o segundo cartão amarelo ao voltar para o campo sem autorização após receber atendimento médico. A arbitragem não hesitou para expulsar a jogadora e o Cruzeiro reclamou muito da decisão.

Cruzeiro faz no fim, mas não evita eliminação. Mesmo com uma jogadora a menos, as Cabulosas reagiram para buscar o empate e colocaram emoção nos minutos finais. Um novo gol mineiro levaria a decisão para as penalidades. As duas equipes continuaram com chances até os acréscimos, mas as defesas trabalharam bem e o Palmeiras confirmou a vaga.

Gols e destaques

1x0. Com apenas um minuto de bola em jogo, Amanda Gutierres avançou pela esquerda e cruzou na área. Lais Estevam apareceu livre de marcação para finalizar no canto e abrir o placar em Jundiaí.

2x0. O Palmeiras ampliou aos 11 minutos após vacilo da zaga cruzeirense. Lais Estevam roubou a bola e passou para Amanda Guiterres, que deixou para Bruna Calderan marcar.

2x1. Aos 36 minutos, após escanteio cobrado no miolo da área, o Cruzeiro ficou com a segunda bola e Luana Lima teve liberdade para finalizar para o fundo do gol.

2x2. Aos 41 do segundo tempo, Miriã organizou o ataque do Cruzeiro e Fernanda Tipa finalizou mal. Na sobra, Giovanna Oliveira cabeceou e deixou tudo igual.