Luiz Gustavo vê derrota do São Paulo 'no detalhe' e alerta: 'Nada impossível'

Em uma noite pouco inspirada, o São Paulo levou a pior e perdeu para o Atlético-MG nesta quarta-feira, por 1 a 0, no Morumbis, saindo em desvantagem no duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Luiz Gustavo falou após o revés e acredita que reverter o placar fora de casa não é uma missão "impossível".

"Tomamos um gol no detalhe. O mais importante é levantar a cabeça. Perdemos de 1 a 0, não é nada impossível. Temos uma filosofia de não desistir nunca. Vamos lá para vencer e buscar a classificação", disse o jogador à TV Globo, na saída de campo.

O time de Luis Zubeldía, agora, terá que vencer em Belo Horizonte por dois gols de diferença para passar à semifinal. Se perder ou empatar, será eliminado. Já em caso de vitória por apenas um gol, o embate será decidido por meio das penalidades.

O próximo encontro entre São Paulo e Atlético-MG está agendado para dia 12 de setembro (quinta-feira), a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena MRV.

Antes disso, entretanto, os times têm outros compromissos pela frente. O Tricolor mede forças diante do Fluminense neste domingo, no Maracanã, às 18h30, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Galo encara o Grêmio às 11h da manhã do mesmo dia, em Porto Alegre.