Héctor Hernández chega para ser titular no Corinthians? Opine!

O Corinthians anunciou a contratação do atacante Héctor Hernández na última terça-feira. O espanhol de 28 anos estava no GD Chaves, de Portugal, e assinou com o Timão por duas temporadas, até dezembro de 2026.

Héctor chega em momento crítico do ataque do Corinthians. Os homens de frente à disposição do técnico Ramón Díaz não estão dando conta do recado e a equipe vem sofrendo com a falta de eficiência nas finalizações.

Com a camisa do Chaves, Héctor somou 21 gols em 58 jogos. Além do clube português, o atacante acumula passagens por Atlético de Madrid, Elche, Albacete, Málaga, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada e Cultural Leonesa.