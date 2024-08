Juventus anuncia contratação por empréstimo de zagueiro francês do Milan

A Juventus anunciou nesta quarta-feira a contratação por empréstimo do zagueiro francês Pierre Kalulu, que pertence ao Milan. O atleta de 24 anos permanecerá na equipe por uma temporada, até 30 de junho de 2025, com a opção de compra em definitivo por parte da Velha Senhora.

Ufficiale | Pierre Kalulu in prestito dal Milan alla Juventus ?? Benvenuto in ????! ? JuventusFC (@juventusfc) August 21, 2024

O empréstimo do defensor custará aos cofres da Juventus um valor de 3,3 milhões de euros (cerca de R$ 20,18 milhões). Se o clube italiano quiser permanecer com o jogador, terá que desembolsar uma quantia de 14 milhões de euros (em torno de R$ 85,61 milhões), parcelados em três anos.

Na última temporada, Kalulu pouco atuou com a camisa do Milan. O zagueiro sofreu com diversas lesões e realizou apenas 11 jogos, sendo somente cinco como titular.

O francês chegou ao clube em 2020 após se destacar nas categorias de base e da equipe B do Lyon. De lá para cá, realizou 112 jogos com o time rossonero, com três gols e três assistências, e em 2022/23 teve sua temporada de maior destaque.