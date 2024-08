Rio Open confirma Holger Rune para a edição de 2025

Nesta terça-feira, o Rio Open anunciou mais uma novidade para o line-up de 2025. Uma das maiores forças jovens do circuito atual, o dinamarquês Holger Rune, atual número 15 do mundo, está confirmado na 11ª edição do ATP 500 carioca, que será disputada entre os dias 15 e 23 de fevereiro e também conta com Alexander Zverev.

Rune faz parte da nova geração do tênis e vem deixando a sua marca. O dinamarquês foi número 1 do mundo no juvenil e eleito pelos seus colegas da ATP como a revelação da temporada de 2022, recebendo o prêmio no ano em que fez uma grande campanha até às quartas de final de Roland Garros.

Com apenas 21 anos, o tenista, que se define como um amante do saibro, teve uma rápida ascensão no ranking durante os seus quatro anos como profissional. Ele chegou ao posto de quarto melhor tenista do mundo após uma grande temporada de 2023, no qual fez final nos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, foi campeão no ATP 250 de Munique e fez quartas em Roland Garros e Wimbledon.

"Tenho expectativas muito altas para o Rio Open, ouvi muitas coisas boas do torneio e da cidade: as vistas com o mar ao fundo, as quadras, o clima quente e úmido e as sessões noturnas eletrizantes... Estou super animado em jogar em frente ao público brasileiro e espero poder apresentar o meu melhor tênis", disse Rune, animado com a oportunidade.

HOLGER RUNE NO RIO OPEN 2025! ?? Prepare a garganta para gritar RUUUUUUUNE que o dinamarquês está confirmado para estrear em terras brasileiras! Aos 21 anos, o tenista é uma das maiores sensações do circuito e promete dar show no Rio. See you soon, @holgerrune2003! ? #RuneInRio pic.twitter.com/Av2MuoDUUl ? Rio Open (@RioOpenOficial) August 20, 2024

Esta será a primeira vez que o dinamarquês disputa o ATP 500 carioca, se juntando à Zverev, número 4 do mundo, entre os confirmados do Rio Open 2025.

"Estamos felizes em poder trazer mais essa novidade para 2025. Holger é um dos melhores tenistas da geração Alcaraz/Sinner e acredito que veremos ele jogar finais de Grand Slam em breve. Ele tem um estilo de jogo que encaixa bem no saibro além de uma personalidade forte dentro de quadra. A edição de 2025 tem tudo para ser mais uma grande festa do tênis brasileiro," disse Luiz Carvalho, Diretor do Rio Open.

Rune e Zverev agora fazem se junta a outros grandes nomes do tênis internacional que já disputaram o Rio Open, como Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, Casper Ruud, Arthur Fils, Cameron Norrie, John Isner, Marin Cilic, Fabio Fognini, Gael Monfils, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime.