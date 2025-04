Luiz Gustavo é internado com problema pulmonar e São Paulo encerra preparação para visitar o Atlético-MG

Na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para o duelo contra o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbis. O volante Luiz Gustavo foi internado após ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e virou desfalque para o jogo.

Após o aquecimento, o técnico Luis Zubeldía comandou uma atividade tática posicional, com orientações defensivas e ofensivas. As atividades tiveram como foco principal a preparação dos jogadores que devem começar entre os titulares.

Os demais atletas fizeram um trabalho de posse de bola, seguido por jogo em espaço reduzido.

Luiz Gustavo se queixou de dores no tórax e, após avaliação do departamento médico do clube, foi imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein. O jogador foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar e foi internado para observação e tratamento.

Assim, o volante se junta a Pablo Maia, Young e Oscar como desfalques para Luis Zubeldía na partida contra o Atlético-MG. Além deles, Lucas Moura, com um problema no joelho direito, ainda é dúvida para o duelo.

O Tricolor finalizou a preparação para enfrentar o Atlético-MG. Foco no @Brasileirao! ?#VamosSãoPaulo ?? ? Fellipe Lucena / saopaulofc pic.twitter.com/VbPWEu4NCC ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 5, 2025

Em seguida, a delegação do São Paulo seguiu para o aeroporto e embarca em direção a Belo Horizonte na tarde deste sábado.

Depois de estrear com empate sem gols diante do Sport, o São Paulo busca vencer a primeira no Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 13ª posição, com um ponto conquistado. Por outro lado, o Atlético-MG, que perdeu para o Grêmio na estreia por 2 a 1, é o 16º colocado.