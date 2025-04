Vinicius Júnior iguala Ronaldo em gols pelo Real Madrid, mas pode perder posto de cobrador

Autor do gol do Real Madrid na derrota por 2 a 1 para o Valencia, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, o atacante Vinicius Júnior atingiu a marca de 104 pelo tradicional clube espanhol e igualou a marca de Ronaldo Fenômeno como o maior goleador brasileiro da história do clube.

Um dos principais nomes do Real Madrid e eleito o melhor do mundo pela Fifa na última temporada, Vini Júnior atinge a marca aos 24 anos. Ele chegou ao Real Madrid em 2018, aos 18 anos, após se destacar no Flamengo. Em sua trajetória na capital espanhola, desbancou nomes como Roberto Carlos (69 gols), Marcelo (38 gols) e Kaká (29 gols). Seu companheiro de equipe Rodrygo soma 68 e está a dois gols de ocupar o terceiro posto da lista.

Em sete temporadas na Espanha, o atacante disputou 305 partidas pelo clube e também distribuiu 69 assistências para os companheiros. Na atual temporada, Vini Júnior já soma 20 gols e está perto de alcançar os 24 marcados na campanha anterior, sua melhor marca em Madri.

Apesar de atingir uma marca histórica, Vinicius Júnior recebeu críticas da imprensa espanhola pelo pênalti perdido ainda no primeiro tempo e poderá perder o posto de batedor oficial da equipe. Há três semanas, ele já havia desperdiçado outra cobrança na partida com o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Nós perdemos vários: Bellingham, Mbappé e Vini. Tentei dar confiança a ele, mas ele perdeu. Vamos ver se mudamos", comentou o técnico Carlo Ancelotti, após a derrota para o Valência, em entrevista coletiva. O italiano procurou defender o atacante. "Ele sempre dá tudo de si, esteja jogando bem ou não."

Confira os 10 maiores artilheiros brasileiros do Real Madrid:

1º - Vinicius Júnior - 104 gols

1º - Ronaldo Fenômeno - 104 gols

3º - Roberto Carlos - 69 gols

4º - Rodrygo - 68 gols

5º - Marcelo - 38 gols

6º - Robinho - 35 gols

7º - Casemiro - 31 gols

8º - Sávio - 30 gols

9º - Kaká - 29 gols

10º - Júlio Baptista - 13 gols