Transmissão ao vivo de Brasil x Equador: veja onde assistir

Brasil e Equador se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL), pela 4ª rodada do Sul-Americano Sub-17

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv3 (TV fechada).

O Brasil lidera o Grupo B, com sete pontos somados em três partidas. O Equador está apenas um ponto atrás, mas fica na terceira colocação pelos critérios de desempate.

O Brasil vem de vitória diante da Venezuela. Luis Eduardo marcou o gol da vitória por 1 a 0 aos 43 do segundo tempo. A seleção precisa de apenas um empate no duelo contra o Equador para se classificar e, consequentemente, garantir vaga no Mundial da categoria.

Brasil x Equador -- Sul-Americano Sub-17