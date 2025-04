Palmeiras garante vaga nas semifinais da Nexperia Nijmegen Cup de forma invicta

Neste sábado, a equipe Sub-17 do Palmeiras garantiu sua vaga na semifinal da Nexperia Nijmegen Cup. As Crias da Academia enfrentaram três adversários na fase de grupos do torneio de base realizado na Holanda e conquistaram duas vitórias e um empate, resultados que asseguraram a liderança do Grupo A ao Verdão.

O Alviverde venceu o AZ Alkmaar, da Holanda, por 2 a 0, e o Malmö, da Suécia, por 1 a 0. Por fim, empatou em 1 a 1 com o Southampton, da Inglaterra. O atacante Juan Gabriel foi o destaque da equipe paulista ao anotar três gols, média de um tento por partida.

A semifinal está marcada para este domingo, às 6h (de Brasília), quando o Palmeiras encara o Aalborg, da Dinamarca. Sob o comando do técnico Artur Itiro, o Verdão inscreveu 20 jogadores para a competição, incluindo quatro nascidos em 2009: Matheus Gomes, Niakson, Eduardo e Thauan.

Em 2024, o Sub-17 do Alviverde conquistou dois títulos internacionais: a Ecuador Youth Cup, no Equador, e o Torneo Internacional de Fuerzas Básicas, no México.