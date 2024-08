Novo reforço do São Paulo, Ruan se coloca à disposição também como lateral

Do UOL, em São Paulo (SP)

O zagueiro Ruan Tressoldi foi apresentado na tarde de hoje no São Paulo e revelou uma conversa com o técnico Luis Zubeldía para também ter a possibilidade de atuar como lateral-direito no Tricolor.

Lateral. "Antes de vir para cá eu conversei com ele (Zubeldía) por telefone e ele me fez esses questionamentos. Temporada passada joguei alguns jogos como lateral e pra mim foi importante também. Como sou rápido, posso fazer também. Estou aqui para ajudar"

Características. "Me considero um zagueiro muito rápido, de duelo aéreo, com boa saída de bola e muito forte nos duelos. Costumo sair na caçada por causa do meu físico que acho importante"

Experiência de Europa. "Todo mundo sabe que a escola italiana de futebol é muito tática. Aprendi muito em dois anos e meio, foi muito importante para minha carreira e para evoluir mentalmente. É difícil ficar longe da família. Fiquei feliz com o contato do São Paulo, todos sabem da grandeza. Valorizo isso, o interesse que o treinador e o presidente tiveram em mim. Estou feliz de estar aqui".

Confira outras respostas de Ruan na entrevista

Sassuolo

Quando cheguei era um time que jogava bastante, propunha jogo. O ano passado, com o que aconteceu dos jogadores com características diferentes, o time acabou mudando. É normal e serve para evoluir defensivamente e ofensivamente. É importante porque você vai usar tudo isso ao longo dos jogos.

Temporada ruim na Itália?

Discordo um pouco. Acho que fui bem dentro do possível. Erros acontecem, é normal. Servem pra gente crescer. Levei como erro para evoluir. Aprendo todo dia com os erros, é normal. Sei que vou errar e acertar e evoluir, isso que é importante.

Amigos no SPFC

Tive uma conversa com o Ferreira antes de vir, sobre o clima, a estrutura e o grupo. Ele só me falou coisas boas e tive mais vontade de vir. Tinha propostas da Europa, do Brasil mesmo. Quando o São Paulo me chamou brilharam meus olhos.

Disputa

Competição é natural. Estou disposto a ajudar o São Paulo. Importante é sermos um time.

Cláusula para ficar?

Contrato até o ano que vem. Se eu for bem e o São Paulo exercer a compra, eu fico. Essa é a minha ideia.

Arboleda e Alan Franco

Fico feliz de ter companheiros qualificados do meu lado, isso serve para gente evoluir. Observei muitas coisas deles já.

Número

Perguntei os disponíveis, gostei do 22, brinquei com a minha namorada. Tirei uma foto com Ruan e 22 para ver se combinava e escolhi.

Libertadores

Maior campeonato da América, vou torcer para passar de fase e poder estar junto com eles