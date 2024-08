Tite parabeniza Botafogo e alerta: 'Flamengo não pode tomar quatro gols'

O Flamengo foi goleado pelo Botafogo, neste domingo, por 4 a 1, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Depois do jogo, o técnico Tite parabenizou o Alvinegro pelo desempenho, mas ressaltou que o seu time não pode sofrer quatro gols.

"Parabenizar o Botafogo pelo grande jogo que fez, manteve o nível muito regular no primeiro e segundo tempo, sempre em alto nível. Temos que saber olhar para o outro lado e reconhecer, mesmo tendo toda dor da derrota. O Flamengo não pode perder de 4 a 1, não pode tomar quatro gols, temos consciência disso", disse Tite.

Apesar do empate de 1 a 1 no intervalo, o Botafogo sobrou no segundo tempo e marcou mais três vezes para garantir a goleada. Com o resultado, o Glorioso reassume a liderança do Brasileirão, com 46 pontos, enquanto o Flamengo cai para a quarta posição, com 41, apesar de ainda ter um jogo a menos.

"O conjunto todo nosso não teve, principalmente quando foi no segundo tempo que a equipe foi se desmanchando em termos físicos. Foi caindo e a gente olhava e percebia isso. E a intensidade do Botafogo permaneceu porque tem qualidade, verticalidade, um time de estrutura física e com um dia a mais de recuperação", apontou Tite.

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Bolívar, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz.

Por conta da vitória por 2 a 0 na ida, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença e ainda avançar na competição. Uma derrota por dois de diferença leva decisão para os pênaltis. Um revés maior dá a vaga ao time boliviano.