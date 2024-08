São Paulo anuncia a contratação do zagueiro Ruan Tressoldi

O São Paulo anunciou sua segunda contratação nesta janela de transferências.

O que aconteceu

O clube oficializou nesta segunda (19) a chegada de Ruan Tressoldi. O zagueiro de 25 anos estava havia mais de dois anos no Sassuolo, da Itália.

Ruan chega por empréstimo até 30 de junho de 2025 com cláusula de compra. Segundo o São Paulo, há valor fixado para aquisição em definitivo caso o atleta cumpra metas (não especificadas pelo clube).

Tem reforço na área!



Ruan Tressoldi, de 25 anos, chega por empréstimo após atuar no futebol italiano nas últimas três temporadas, pelo Sassuolo.



?? Saiba mais > https://t.co/uvgDLegr16#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/lwpOrMMoa6 -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 19, 2024

Estou muito feliz por estar aqui, de novo no meu país, perto da minha família, das pessoas que eu amo e nesse clube gigantesco. Acho que a gente tem tudo para conquistar grandes coisas esse ano Ruan Tressoldi, no anúncio do São Paulo

Ruan é opção para a zaga após a saída de Diego Costa. O defensor revelado em Cotia foi negociado com o Krasnodar, da Rússia, deixando Zubeldía com Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Sabino como opções para a retaguarda.

O São Paulo já contratou o meio-campista Marcos Antônio nesta janela. Dirigentes do clube já declararam publicamente o desejo de reforçar também a lateral esquerda, mas não há nenhuma negociação concretizada para o setor.

O trabalho de análise de mercado tem sido intenso. Em conjunto com a comissão técnica, nosso departamento tem buscado com rapidez e eficiência os mais diversos nomes, sempre com o olhar para o potencial e para a oportunidade de mercado. E a chegada do Ruan mostra isso Julio Casares

Terceiro time da carreira. Ruan se profissionalizou pelo Grêmio e jogou por lá até 2021, quando foi vendido ao Sassuolo. Ele passou duas temporadas e meia na Itália, onde disputou 63 partidas.

Reencontro com ex-gremistas. Revelado no Tricolor Gaúcho, Ruan voltará a ser colega de equipe de quatro jogadores com quem já trabalhou no Grêmio: Ferreirinha, Rafinha, Luciano e Alisson.