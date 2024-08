Santos se reapresenta com novidades e dá início à preparação para pegar o Guarani; veja programação

O elenco do Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira, dois dias após a derrota para o Avaí, por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de folgar no domingo, o grupo voltou aos treinos, no CT Rei Pelé, e deu início à preparação para enfrentar o Guarani com novidades.

A boa notícia foi a presença do lateral direito JP Chermont. Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, o ala mais uma vez participou do treinamento com o plantel e, inclusive, pode ser novidade entre os relacionados do Peixe para a partida em Campinas.

Além dele, o atacante Wendel Silva, recém-anunciado, também participou das atividades. Ele, porém, ainda tem que aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para poder fazer sua estreia pela equipe.

Um retorno certo para enfrentar o Bugre é Willian Bigode. O jogador cumpriu suspensão no revés para o Avaí e volta a ficar à disposição da comissão técnica.

Giuliano, por sua vez, deve seguir como desfalque. Ele, assim como o meio-campista Bernardo, apareceram nas fotos divulgadas pelo Santos nos trabalhos desta manhã, mas não deve ser relacionado.

Os titulares na última partida fizeram uma atividade física. Já os demais participaram de um trabalho técnico, sob as orientações do técnico Fábio Carille.

Carille terá mais uma sessão de treino para definir qual será a equipe que vai a campo na quarta-feira. O grupo treina na tarde desta terça, no CT Rei Pelé, e viaja para Campinas no período da noite, após o jantar.

A partida está marcada para as 19h (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Brinco de Ouro, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão.

Com o revés para o Avaí, o Santos deixou escapar a liderança da Segunda Divisão e ainda perdeu a invencibilidade de dez jogos no torneio. O Peixe, agora, é o segundo colocado da competição, com 37 pontos, atrás do Mirassol.

Veja abaixo a programação do Santos:

Segunda-feira (19)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Terça-feira (20)



Treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Viagem para Campinas após o jantar.

Quarta-feira (21)



Guarani x Santos FC - Brinco de Ouro - 19h.

Quinta-feira (22)



Treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (23)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sábado (24)



Santos FC x Amazonas - 16h - Vila Belmiro.

Domingo (25)



Folga.

Segunda-feira (26)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.