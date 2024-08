Ex-ciclista é encontrada morta nos EUA; causa provável é engasgo com comida

Imagem: Miguel Tovar/LatinContent via Getty Images

A ex-ciclista venezuelana Daniela Larreal, de 50 anos, foi encontrada morta na última sexta-feira (16) em seu apartamento, em Las Vegas.

O que aconteceu

Larreal foi declarada como desaparecida em 12 de agosto. Seus colegas de trabalho alertaram as autoridades após a venezuelana não comparecer ao serviço, em um hotel em Las Vegas.

A polícia foi ao seu apartamento e encontrou-a morta. Exames revelaram que Larreal perdeu a vida no domingo (11), cinco dias antes de seu corpo ser encontrado.

A causa provável da morte é engasgo com comida. Segundo reportado em veículos de imprensa de diferentes países, a ex-ciclista sofreu asfixia provocada por restos alimentícios sólidos encontrados em sua traqueia. A investigação, no entanto, não está oficialmente concluída.

O Comitê Olímpico Venezuelano lamentou sua morte. "Com uma destacada trajetória no ciclismo de pista, alcançou representar-nos com honra em cinco Jogos Olímpicos, acumular quatro diplomas olímpicos e triunfos que sempre nos encheram de orgulho", diz nota oficial.

QLa Junta Directiva del COV lamenta la partida de Daniela Larreal



Con una destacada trayectoria en el ciclismo de pista logró representarnos con honor en cinco Juegos Olímpicos, acumular cuatro diplomas olímpicos y triunfos que siempre nos llenaron de mucho orgullo.#QEPD pic.twitter.com/YDJpv72X4D -- Comité Olímpico Venezolano (@OfficialCOV) August 16, 2024

Quem foi Daniela Larreal

Recorde olímpico para a Venezuela. Larreal é a única atleta de seu país a disputar cinco edições diferentes de Jogos Olímpicos: Barcelona-1992, Atlanta-1996, Sydney-2000, Atenas-2004 e Londres-2012. Normalmente ciclista de velocidade, ela competiu no keirin em 2012.

Campeã pan-americana. A venezuelana conquistou cinco medalhas no Pan, duas delas de ouro: no keirin e na velocidade por equipes, ambas em Guadalajara-2011.