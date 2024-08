Corinthians: Charles cobra atenção para jogo decisivo contra Bragantino

O volante Charles projetou o jogo entre Corinthians e RB Bragantino, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O camisa 8 destacou que a partida é "mais uma decisão" no calendário corintiano e destacou a importância do time entrar concentrado no confronto para garantir a classificação para as quartas de final do torneio continental.

"É mais um jogo importante, mais uma decisão. Fizemos um bom primeiro duelo, conseguimos um placar ao nosso favor, mas agora é totalmente diferente. É outra partida. Vamos jogar dentro de casa, junto com a nossa torcida. Esperamos fazer mais uma bela atuação, vencer e classificar, que é o mais importante. Será mais um confronto muito difícil. Temos que concentrar e entrar cientes do que fazer dentro de campo para conseguir essa classificação", disse Charles em entrevista à Corinthians TV.

O Timão encerrou a preparação para o jogo na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. Existe a possibilidade do técnico Ramón Díaz levar a campo um time alternativo, priorizando a disputa do Campeonato Brasileiro.

Na ida, em Ribeirão Preto, o Corinthians venceu o Massa Bruta por 2 a 1 com gols de Giovane e Talles Magno. Assim, a equipe de Ramón Díaz precisa de apenas um empate em Itaquera para avançar de fase. Uma derrota pela diferença mínima leva a eliminatória para as penalidades máximas e um triunfo dos visitantes por dois gols ou mais de saldo garante classificação para o time de Pedro Caixinha.

Quem passar de fase do duelo paulista encara o vencedor de Fortaleza e Rosário Central nas quartas de final do torneio continental. As equipes empataram por 1 a 1 na ida e se enfrentam na Arena Castelão na noite da próxima quarta-feira.

O jogo entre Corinthians e RB Bragantino será nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Charles, titular no jogo de ida, é cotado para iniciar o duelo novamente.