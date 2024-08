Talles Magno sente problema no joelho e vira preocupação no Corinthians

A saída de Talles Magno no intervalo do jogo entre Corinthians e Fluminense, no Maracanã, gerou estranheza entre torcedores. A justificativa foi dada por Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón, após a partida: o atacante sentiu desconforto no joelho e teve que ser substituído.

"Talles teve um pequeno desconforto no joelho, por isso saiu", disse Emiliano em coletiva. A reportagem do SporTV informou na transmissão que o atacante colocou gelo na região durante a segunda etapa.

A situação gera preocupação no Corinthians, já que o jovem de 22 anos vinha de boas atuações, com gols em seus dois primeiros jogos. Talles ganhou a confiança da comissão técnica e largou como titular pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense.

A tendência é que o jogador seja melhor avaliado neste domingo, em São Paulo. O elenco vai se reapresentar no CT Joaquim Grava e iniciará a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino, na terça-feira, pela Copa Sul-Americana.

O DM do Corinthians conta neste momento com: Alex Santana (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), Raniele (estiramento na panturrilha direita) e Romero (desconforto na parte posterior da coxa esquerda). Yuri Alberto está em transição após cirurgia de retirada da vesícula biliar.

Neste sábado, o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Fluminense no Maracanã, em jogo de poucas emoções. Com o resultado, o Timão escapou momentaneamente do Z4 do Campeonato Brasileiro.