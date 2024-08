Lyon perde para o Rennes fora de casa em estreia no Francês

O Lyon estreou no Campeonato Francês com derrota. Neste domingo, a equipe perdeu para o Rennes, por 3 a 0, no Roazhon Park. Bourigeaud e Gouiri marcaram os gols da vitória dos donos da casa.

O Lyon busca nesta temporada conquistar a classificação à Liga dos Campeões. Na última edição do Francês, a equipe ficou na sexta colocação, com 53 pontos conquistados. Do outro lado, o Rennes se juntou a Marselha, PSG, Lille, Auxerre, Lens e Monaco na tabela - todos com três pontos.

O próximo compromisso do Lyon está marcado para o este sábado, contra o Monaco, no Groupama Stadium, pela segunda rodada do Francês. O Rennes joga no domingo, contra o Estrasburgo, pela mesma competição.

? Nos Gones s'inclinent face au Stade Rennais pour débuter cette @Ligue1 2024-2025 ?? 3-0 #SRFCOL pic.twitter.com/e2gbVVRlgd ? Olympique Lyonnais (@OL) August 18, 2024

O Rennes construiu a vitória no primeiro tempo. Aos 18 minutos, Bourigeaud arriscou da meia-lua, a bola desviou na marcação e morreu dentro do gol do Lyon.

Logo depois, aos 20 minutos, o Rennes ampliou o marcador. Gouiri aproveitou vacilo da marcação do Lyon, driblou o goleiro e finalizou com o gol aberto para marcar o segundo tento dos donos da casa.

Aos 25 minutos do segundo tempo, o Lyon teve em cobrança de pênalti a chance de diminuir o marcador. No entanto, Mikautadze bateu mal, parou em defesa do goleiro e perdeu a penalidade.

Com a vitória assegurada, o Rennes ainda conseguiu ampliar o placar. Aos 46 minutos, Meister deu números finais à partida.

Veja os demais resultados do Francês neste domingo

Auxerre 2 x 1 Nice

Angers 0 x 1 Lens

Montpellier 1 x 1 Strasbourg

Toulouse 0 x 0 Nantes