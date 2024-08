Já classificado, São Bernardo perde do Confiança e desperdiça chance de assumir vice-liderança da Série C

Neste domingo, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), o São Bernardo, perdeu para o Confiança por 2 a 0, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Eduardo Moura e Thiago Santos.

Agora, diante da derrota fora de casa, o clube paulista permanece com 32 pontos conquistados na quarta posição e desperdiça a chance de chegar aos 35, assumindo, assim, a vice-liderança do campeonato. Vale destacar que o São Bernardo já está classificado para as eliminatórias que permitem acesso à Série B do Brasileirão.

Por sua vez, o Confiança chega aos 22 pontos e ganha algumas posições na tabela. A equipe, portanto, figura na 11ª colocação e garante a permanência para a Série C de 2025.

VEENCEEEMOOOOSSSSS! ???? Com gols do zagueiro Eduardo Moura e do atacante Thiago Santos, o Dragão venceu o São Bernardo por 2-0 e confirmou a permanência na série C de 2025 ??? O próximo adversário do Dragão será o Sampaio Corrêa, pela última rodada da competição, + pic.twitter.com/kGvusBZUwC ? Confiança (@adc_confianca) August 18, 2024

Pela 19ª rodada da Série C do Brasileirão, o São Bernardo, no próximo sábado, encara o Floresta, às 17h (de Brasília), no Estádio 1ª de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Já o Confiança, no mesmo dia e horário, visita o Sampaio Corrêa no Estádio Castelão, em São Luís (MA).

O Confiança inaugurou o marcador aos 8 minutos da etapa incial com gol anotado por Eduardo Moura. Os mandantes fecharam a conta do duelo no final, aos 36 minutos da etapa final, com tento cravado, desta vez, por Thiago Santos.

Confira os outros resultados deste domingo pela Série C do Campeonato Brasileiro:

Aparecidense 0 x 1 CSA



Caxias 2 x 0 ABC



Figueirense 1 x 1 São José-RS