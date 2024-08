Botafogo retoma a liderança ao golear Flamengo, que perde jogo e Arrascaeta

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1 e retomou a liderança do Brasileirão. O time chegou a ser ultrapassado momentaneamente pelo Fortaleza, no sábado, mas se deu bem neste domingo (18), no Nilton Santos, pela 23ª rodada.

Os gols alvinegros foram marcados por Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins, duas vezes.

Bruno Henrique chegou a empatar para o Flamengo, comemorou com "chororô", mas perdeu o jogo.

O placar poderia ter sido mais elástico, já que Thiago Almada perdeu pênalti — Rossi defendeu.

Com o resultado, o líder Botafogo chegou a 46 pontos, enquanto o Fla fica estacionado nos 41 pontos, ainda em terceiro.

Além de perder o jogo, o Flamengo ainda ficou sem Arrascaeta. Ele sofreu problema muscular logo aos cinco minutos de jogo. Um problema a mais para o duelo de quinta-feira (22), contra o Bolívar, pela Libertadores, na altitude.

O Botafogo começou com força máxima, não teve mais baixas por lesão e ganha moral para o jogo de volta pela Libertadores contra o Palmeiras, no Allianz Parque, quarta-feira (21).

Pelo Brasileirão, o próximo jogo do Botafogo é diante do Bahia, domingo (25), às 16h. Já o Fla recebe o Red Bull Bragantino, também domingo, às 20h.

Gol e lesão logo de cara

Em cinco minutos, praticamente tudo de ruim que poderia acontecer para o time de Tite aconteceu.

O Botafogo fez 1 a 0 logo aos 3 minutos — mais um gol de bola aérea sofrido — em seguida, Arrascaeta saiu machucado, com um problema no adutor da coxa esquerda.

O time, então, tinha uma montanha para escalar na partida. Ainda não se tratava da altitude de La Paz, como será na quinta-feira. Mas o caminho para se recuperar no clássico deveria vir sem o principal articulador rubro-negro.

Arrascaeta, do Flamengo, sente lesão e é substituído durante jogo contra o Botafogo, pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/Thiago Ribeiro/AGIF

Na perspectiva do Botafogo, o gol cedo era tudo o que a torcida e o time queriam. A jogada que resultou na cabeçada de Mateo Ponte foi muito, mas muito parecida à que gerou o primeiro gol sobre o Palmeiras, no meio de semana, pela Libertadores.

Ou seja, um time com movimentos bem treinados, em casa e com gol cedo, vendo o adversário perder seu principal articulador. Ótimo começo.

Do equilíbrio a Bruno Henrique

O Flamengo ficou atordoado com o gol, mas acalmou o jogo e tentou se reorganizar. A aposta foi inverter bolas para Wesley, espetado na ponta direita, já que Gerson passou a ficar mais na faixa central do campo com a saída de Arrascaeta.

Ao mesmo tempo, o gol cedo não representou um Botafogo com o pé no acelerador. Talvez porque os dois times tenham compromissos importantes na Libertadores em poucos dias, não foi um jogo marcado pela correria.

Aos poucos, o Fla passou a girar mais a bola, acalmou os ânimos. E um passe certeiro de Léo Ortiz, jogando mais uma vez como volante, achou Bruno Henrique em velocidade. O toque por cima de John resultou no empate do Fla, com direito a chororô na comemoração — mais uma vez.

O Botafogo, por pouco, não ficou em vantagem novamente ainda no primeiro tempo. O goleiro Rossi ia fazendo uma trapalhada monumental, saindo de forma equivocada após cruzamento e não achando nada. Sorte dele e do Fla que tinha impedimento no lance, e o gol do Botaogo foi anulado.

Botafogo volta à frente

O Flamengo voltou para o segundo tempo já sem Gerson, que deu lugar a Evverton Araújo.

O Botafogo, por outro lado, aumentou o ritmo. Deixando o rival sem escape, o alvinegro voltou a ficar em vantagem. Uma jogada pela ponta esquerda resultou no gol de Igor Jesus, depois de bate-rebate na zaga do Fla, logo aos oito minutos da etapa final.

Pênalti perdido dá esperança?

O Botafogo tinha achado, naquele momento, o timing certo para acionar os pontas. Luiz Henrique deixou Ayrton Lucas maluco com dribles e esticadas.

Em uma das tentativas, pênalti. O árbitro chegou a dar falta fora da área, mas o VAR corrigiu.

Só que Rossi se redimiu do susto do primeiro tempo, caiu para o canto direito e defendeu a batida de Almada. O goleiro argentino ainda fez outras boas defesas no segundo tempo, evitando um cenário pior. Mas por questão de tempo.

Virou goleada

O Flamengo tentou mudar desenho tático, chegou a ficar por instantes numa formação com 3-5-2. Mas se perdeu. Os cruzamentos na área foram em vão.

As trocas que deram efeito foram as do Botafogo. Matheus Martins, substituto de Almada, ampliou aos 39 minutos do segundo tempo. E não parou por aí: já aos 48 minutos do segundo tempo, fez o quarto gol, transformando o placar em goleada.

O Botafogo segue, então, na liderança do Brasileirão. O Flamengo, cada vez mais esfacelado, perde contato com o rival que está, merecidamente, na ponta da tabela.

Ficha técnica

Botafogo 4 x 1 Flamengo

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 18/8/2024, às 18h30

Árbitro: Bruno Arleu (Fifa-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Cartões amarelos: Cuiabano, Alexander Barboza, Ponte (BOT); Ayrton Lucas, Carlinhos (FLA)

Gols: Mateu Ponte, 2'1/1ºT (1-0); Bruno Henrique, aos 23'/1ºT (1-1); Igor Jesus, aos 9'/2ºT (2-1); Matheus Martins, 39'2ºT (3-1) e 48'/2ºT (4-1)

Renda/Público: 23.731 pagantes/R$ 1.909.690,00

Botafogo: John, Mateo Ponte (Tchê Tchê), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas (Allan), Luiz Henrique (Carlos Alberto) e Almada (Matheus Martins); Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.

Flamengo: Rossi, Wesley, David Luiz, Fabrício Bruno (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Varela); Allan (Lorran), Léo Ortiz, Gerson (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Victor Hugo); Bruno Henrique e Carlinhos. Técnico: Tite.