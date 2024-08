São Paulo x Fortaleza: confira onde assistir à partida pelo Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, o São Paulo enfrenta o Fortaleza pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O jogo vai acontecer às 16h (de Brasília), em Cotia. O confronto contará com transmissão do SPFC Play.

O Tricolor Paulista faz um torneio abaixo do esperado. A equipe ocupa apenas a 16ª colocação, com 16 pontos.

O São Paulo acumula uma sequência de três jogos sem vencer, com dois empates (Cuiabá e América-MG) e uma derrota (Flamengo). Ao todo, as Crias de Cotia conquistaram quatro vitórias em 17 embates.

?? Vitória no Brasileirão

? Classificação na Copa do Brasil

? 4 jogos sem sofrer gols

? Oitavas de final da CONMEBOL Libertadores nesta semana!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/iOnxPyX0dM ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 12, 2024

Já o Fortaleza está na sexta colocação do Brasileiro sub-20, com 30 pontos, na zona de classificação para a próxima fase. O time cearense vem de triunfo contra o Grêmio e quer a segunda vitória seguida para se manter no topo.