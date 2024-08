Ramón pede reforços para meio-campo após vitória do Corinthians contra o RB Bragantino pela Sul-Americana

O técnico Ramón Diaz exaltou o elenco do Corinthians após a vitória por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira, mas aproveitou para pedir reforços para o setor do meio-campo. Em coletiva de imprensa, o treinador destacou em diferentes momentos que teve que utilizar o zagueiro André Ramalho improvisado como volante, o que já havia acontecido na classificação contra o Grêmio, pela Copa do Brasil.

"Quando se tem essas três competições (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana), necessitamos de um elenco numeroso para poder competir. Estou feliz pelo grupo, mas necessitamos de reforços, jogadores para o meio-campo. Hoje viram que André teve que jogar por volante com a ausência de jogadores importantes, e assim vai ser difícil", disse Ramón em entrevista coletiva.

O Corinthians negocia a contratação do volante Gustavo Cuellar, um pedido da comissão técnica. Nesta janela de transferências, o clube já trouxe nomes como Charles e Alex Santana para o setor. O segundo se lesionou e pode perder o restante da temporada.

Em relação ao jogo contra o Bragantino, Ramón elogiou o desempenho dos jogadores em campo, especialmente no primeiro tempo. Como nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, o Timão atuou com esquema de três zagueiros.

"Sobre o plano tático, gostei muito. Estamos trabalhando bastante com a linha de três e laterais ofensivos. São jogadores rápidos, profundos, e por isso criamos tantas situações. No segundo tempo não jogamos como queríamos, mas esse tipo de partida é importante ganhar, ainda mais como visitante. Agora vamos jogar de local. Temos uma vantagem, e isso é importante", complementou Ramón.

O Corinthians foi muito bem no primeiro tempo em Ribeirão Preto, abrindo vantagem de dois gols com brilho de Giovane e Talles Magno. Na segunda etapa, o RB Bragantino intensificou a pressão e descontou com tento de Helinho.

Com a vitória, o Corinthians joga apenas pelo empate no confronto de semana que vem, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. Uma derrota com a mesma diferença de gols leva a eliminatória para as penalidades máximas, enquanto um revés por dois tentos ou mais garante a vaga para o RB Bragantino.

O duelo de volta da eliminatória está marcado para a próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes, as equipes entram em campo pelo Campeonato Brasileiro: o Corinthians visita o Fluminense na noite do próximo sábado, enquanto o RB Bragantino recebe o Fortaleza no mesmo dia.