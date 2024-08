Patati supera fase turbulenta e volta a marcar um gol pelo Santos depois de 14 jogos

O atacante Weslley Patati vive uma nova fase no Santos. De quase negociado, o jovem voltou a fazer parte dos planos da comissão técnica de Fábio Carille e foi coroado com um bonito gol na vitória diante do Paysandu, na última sexta-feira, no Pará, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Patati precisou superar uma fase turbulenta para voltar a ganhar oportunidades no Peixe. Ele chegou a ser titular em determinado momento da temporada, mas não convenceu e perdeu espaço.

A situação ficou ainda mais incômoda quando o garoto se envolveu em uma polêmica. Ele reclamou publicamente de ter que viajar de ônibus, com o restante da delegação, de Londrina a Catanduva, viagem essa que durou cerca de seis horas.

Após o episódio, o jogador recebeu um puxão de orelha da diretoria do Santos e foi multado. Ele ainda foi duramente cobrado por torcedores organizados no CT Rei Pelé. Depois disso, passou um período sem ser utilizado por Carille.

Recentemente, Patati quase deixou o clube. Ele estava sendo negociado ao Maccabi Tel-Aviv, de Israel. As conversas, contudo, não avançaram. O atacante, então, voltou aos planos da comissão e recebeu novas chances. E correspondeu dentro de campo.

Weslley não marcava um gol pelo Santos há quase três meses. O último havia sido na goleada sobre o Brusque, por 4 a 0, na Vila Belmiro, há 14 rodadas atrás. Ele, então, volta a balançar as redes e se coloca como uma alternativa para os próximos compromissos da equipe.

Neste sábado, o Peixe encara o Avaí, pela 21ª rodada da Série B. A partida está agendada para as 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. A equipe, líder da Segunda Divisão, com 37 pontos, defende uma invencibilidade de dez jogos