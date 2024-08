Tia de Godmann, Valdenice Conceição consegue classificação direta à semifinal do C1 200m

A canoagem de velocidade começou bem para o Brasil nesta quinta-feira. Valdenice Conceição, de 34 anos, ficou com a segunda posição de sua bateria na primeira eliminatória do C1 200m e conseguiu classificação direta à semifinal da modalidade nas Olimpíadas de Paris.

A baiana largou bem e se manteve entre as líderes durante toda a prova. Ela arrancou na reta final e deixou para trás a alemã Jahn Lisa. Ela fechou no segundo lugar, com o tempo de 48s57, contra 47s92 da polonesa Dorota Borowska. As duas primeiras garantem vaga na semi, enquanto as demais vão para as quartas de final.

"Sou muito grata de representar o Brasil, então tenho que representar bem. Eu me senti bem, graças a Deus. A gente vem fazendo esse trabalho, sou acostumada nessa distância. Agora vamos treinar mais um pouco para a semifinal. É sempre um passo de cada vez", comemorou Valdenice em entrevista ao SporTV.

Classificada à semi, a brasileira ganha um descanso no restante do dia e retorna às águas parisienses neste sábado, às 6h40 (de Brasília), para disputar uma vaga na grande final.

Enquanto isso, ela torce pelo sobrinho Jacky Godmann, que rema ao lado de Isaquias Queiroz daqui a pouco, a partir das 6h20 desta quinta-feira, pela semifinal do C2 500m. Eles precisam ficar entre os quatro melhores da bateria para avançar à final, que acontece mais tarde.

"Vamos emanar energia positiva para eles ganharem essa medalha", torceu Valdenice.