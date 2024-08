PVC: Palmeiras x Flamengo tem alerta vermelho 1 ano após morte de torcedora

Paulo Vinícius Coelho esteve nos arredores do Allianz Parque e explicou no De Primeira como será o esquema de segurança para o jogo entre Palmeiras e Flamengo, hoje (7), às 20h, pela Copa do Brasil.

A partida acontece um ano após a morte da palmeirense Gabriela Anelli e terá esquema especial de segurança. À época, a Polícia Militar admitiu em entrevista à coluna de PVC que falhou na separação de torcedores dos dois times nas ruas de acesso ao Allianz Parque. O colunista do UOL detalhou as mudanças, mas fez um alerta.

Eu visitei a região do Allianz Parque hoje mais cedo e tem um acordo fechado entre PM e os comerciantes da rua Palestra Itália, da rua Padre Antônio Tomás, e eles são proibidos e cumprem a proibição: eles não vendem garrafa de vidro, nem de refrigerante e nem de cerveja, depois que começa o policiamento. Ontem, alguns comerciantes me mostraram um documento da PM enviado aos comerciantes dizendo que a região fecha a partir das 15h, então a polícia deve chegar às 15h.

Vamos lembrar que no ano passado a PM admitiu numa conversa comigo, publicado no meu blog, que houve um erro de estratégia, porque às 18h do sábado 8 de julho de 2023, num sábado que tinha Palmeiras x Flamengo às 21h, só tinha um carro da GCM na região. E o bloqueio na rua Padre Antônio Tomás não estava feito, por isso que houve a guerra de garrafas. Acontece que os ambulantes continuam vendendo, a garrafa vem dos ambulantes e a garrafa vem dos supermercados no entorno do Allianz Parque, como o Oxxo. Paulo Vinícius Coelho

PVC: Flamengo do Tite nunca perdeu por 2 gols de diferença fora de casa

Com Tite no comando, o Flamengo nunca perdeu fora de casa por dois gols de diferença, mostrou PVC. Ele destacou que o Palmeiras vai buscar um feito até então inédito: vencer o Fla de Tite por ao menos dois gols de diferença quando ele atua como visitante.

Prancheta do PVC: Como será o duelo tático entre Abel Ferreira e Tite?

Na Prancheta do PVC, o colunista do UOL mostrou como será o duelo tático entre Abel Ferreira e Tite. O Alviverde não terá Estêvão e Zé Rafael, machucados, enquanto o Rubro-Negro joga desfalcado de De La Cruz no meio de campo; confira!

Hernan: São Paulo corre para renovar com Rafael. Entenda por quê

O São Paulo quer renovar o contrato com o goleiro Rafael até 2027, informou André Hernan. Segundo ele, a diretoria tricolor prioriza a renovação com Rafael pois avalia que ele é o melhor goleiro que passou pelo São Paulo depois da era Rogério Ceni.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, às 16h (de Brasília) durante as Olímpiadas, o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (às 16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (às 16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra