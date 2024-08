PVC: Flamengo do Tite nunca perdeu por 2 gols de diferença fora de casa

Com Tite no comando, o Flamengo nunca perdeu fora de casa por dois gols de diferença, mostrou Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

PVC destacou que o Palmeiras de Abel Ferreira vai buscar um feito até então inédito: vencer o Fla de Tite por ao menos dois gols de diferença quando ele atua como visitante. Os dois times decidem uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, hoje (7), às 20h, no Allianz Parque, após vitória rubro-negra por 2 a 0 no jogo de ida.

Só uma informação. O Tite tem 55 jogos como técnico do Flamengo, com 10 derrotas. Das 10 derrotas, oito são por um gol de diferença. Uma por dois gols de diferença contra o Botafogo e uma por três gols de diferença contra o Atlético-MG, as duas no Maracanã. Ou seja, o Flamengo do Tite nunca perdeu por dois gols de diferença como visitante. Paulo Vinícius Coelho

PVC: Palmeiras x Flamengo tem alerta vermelho 1 ano após morte de torcedora

PVC esteve nos arredores do Allianz Parque e explicou como será o esquema de segurança para o jogo Palmeiras x Flamengo. A partida acontece um ano após a morte da palmeirense Gabriela Anelli.

Prancheta do PVC: Como será o duelo tático entre Abel Ferreira e Tite?

Na Prancheta do PVC, o colunista do UOL mostrou como será o duelo tático entre Abel Ferreira e Tite. O Alviverde não terá Estêvão e Zé Rafael, machucados, enquanto o Rubro-Negro joga desfalcado de De La Cruz no meio de campo; confira!

Hernan: São Paulo corre para renovar com Rafael. Entenda por quê

O São Paulo quer renovar o contrato com o goleiro Rafael até 2027, informou André Hernan. Segundo ele, a diretoria tricolor prioriza a renovação com Rafael pois avalia que ele é o melhor goleiro que passou pelo São Paulo depois da era Rogério Ceni.

