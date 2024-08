Palmeiras ou Flamengo: quem passa na Copa do Brasil? Casão e Lavieri opinam

O Palmeiras recebe o Flamengo hoje (7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com vantagem de 2 a 0 para o time de Tite, será que a equipe de Abel Ferreira terá forças para se classificar? No UOL News Esporte, os colunistas Walter Casagrande e Danilo Lavieri debateram a questão.

Casagrande: 'Fase do Flamengo é melhor que a do Palmeiras'

Eu acho que o Flamengo vai passar no tempo normal. A fase do Flamengo é melhor que a do Palmeiras, a confiança, a segurança. E tem uma grande diferença entre os dois times, que são os melhores da América do Sul, mas com características diferentes. O Palmeiras é uma equipe super competitiva, você nunca pode descartar o Palmeiras mesmo estando 2 a 0 para o adversário. O Palmeiras já demonstrou nesses anos todos com as conquistas o trabalho mental que o Abel consegue fazer no time e tudo mais.

Do outro lado, você tem o time mais técnico da América do Sul, o time que tem mais jogadores de nível técnico alto, jogadores de passes precisos, que tem técnica individual, toque de bola, movimentação, conseguem armar jogadas inesperadas pela inteligência futebolística que têm, principalmente o Gerson e o De La Cruz. Você tirar 2 a 0 de um time desse é complicado, porque tem que ir pra cima pra fazer 2 a 0, e indo pra cima, se esses caras conseguirem encontrar o jogo, você está perdido. O Palmeiras tem que agredir muito e não deixar o Flamengo jogar, que é uma tarefa dificílima para qualquer time. Walter Casagrande

Lavieri: 'Palmeiras virar contra o Flamengo é um milagre'

O Palmeiras virar esse jogo eu tenho chamado de milagre. Vale lembrar que o 2 a 0 leva para os pênaltis, e o Palmeiras nos pênaltis a gente sabe que não é um time confiável. O Palmeiras teria que virar 3 a 0 no Flamengo para virar. Além de tudo isso que o Casão falou sobre a parte técnica, a gente tem o histórico de o Palmeiras não ganhar do Flamengo no Allianz desde 2017, e o Palmeiras não vive seu melhor momento também. Poderia ser aquele jogo de derrubar o tabu, mas você não vê um Palmeiras no seu melhor momento nem no aspecto técnico, nem no aspecto tático, e muito menos no aspecto de confiança, motivação, que para mim é a grande diferença do Palmeiras no momento.

Você vê alguns jogadores displicentes, meio mole em campo, coisa que você não via no time do Abel. Claro que o De La Cruz fora é um desfalque importante, mas ainda assim o Flamengo tem elenco suficiente para poder competir e fazer um bom jogo, mostrou isso quando perdeu os uruguaios na Copa América, ainda mais com o 2 a 0. O Tite vai jogar segurando, tranquilo, e jogando na falha do Palmeiras, como foi quando o Palmeiras tomou o primeiro gol no Maracanã. Danilo Lavieri

