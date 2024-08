Palmeiras faz gol cedo, mas não consegue reverter vantagem do Flamengo e está fora da Copa do Brasil

O Palmeiras venceu o Flamengo, por 1 a 0, no Allianz Parque, em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, mas o resultado não foi suficiente para avançar às quartas. Vitor Reis fez para o Alviverde, de cabeça. O time rubro-negro, que venceu o jogo de ida, por 2 a 0, ficou com a vaga na próxima fase e aguarda sorteio para saber seu adversário da etapa seguinte.

Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Atualmente, o Verdão é o quarto colocado, com 37 pontos, enquanto o Rubro-Negro está em segundo lugar, com 40.

O jogo

Antes do primeiro minuto de jogo, o Palmeiras teve uma chance com Flaco López. O argentino recebeu de Rony dentro da área, mas bateu fraco para fora. Pouco depois, Caio Paulista cruzou na área e a bola sobrou para Felipe Anderson, que finalizou e parou em defesa de Matheus Cunha. Aos quatro minutos, o Verdão chegou de novo. Primeiro, Veiga tentou de fora da área e o goleiro defendeu a pancada. Em seguida, Mayke arriscou e Matheus mandou para escanteio.

Nessa pressão inicial, o Palmeiras conseguiu abrir o placar aos seis minutos. Caio Paulista ficou com a bola depois de Matheus Cunha afastar e levantou na área. Vitor reis apareceu na segunda trave e cabeceou para o fundo da rede. Inicialmente, foi marcado um impedimento, mas após revisão do VAR, o gol foi validado. O Verdão conseguiu se manter com a bola e ficou em cima do adversário. Aos 22, Felipe Anderson recebeu de Mayke na área, mas acabou finalizando em cima da defesa do Flamengo.

Por volta dos 30, o Rubro-Negro teve uma chegada. Gerson recebeu na área, mas foi desarmado. Os flamenguistas reclamaram de pênalti, mas o jogo seguiu. O Palmeiras saiu no contra-ataque e Flaco tentou um cabeceio, que parou no goleiro. Aos 36, o Flamengo tentou de fora da área, com Allan, mas Weverton fez a defesa tranquila. Cerca de dez minutos depois, Marcos Rocha deu boa bola para Rony, o camisa 10 limpou a marcação e bateu firme. Matheus Cunha defendeu. Em seguida, Weverton fez a defesa no canto em um chute de Luiz Araújo.

O segundo tempo também começou movimentado. Aos quatro minutos, Allan cruzou na área, mas a bola desviou em Rony e Weverton defendeu. Caio Paulista, aos 10, bateu cruzado e Matheus Cunha espalmou. Flaco tentou na sobra, mas não pegou em cheio. Aos 14, Gabriel Menino cobrou falta para o Palmeiras, Murilo cabeceou e acertou a trave. Na sequência, Pulgar arriscou e mandou para fora do gol de Weverton.

O Palmeiras chegou a ampliar aos 22. Gabriel Menino cobrou falta na área e Flaco López cabeceou para o fundo da rede. Contudo, após revisão do VAR, o lance foi anulado por impedimento. O duelo seguiu brigado, sem muitas chances claras. Daronco foi para o VAR aos 37 minutos para rever um gesto obsceno, em reclamação de Abel Ferreira, e expulsou o treinador palmeirense.

Com o relógio marcando 41 minutos, Rony deu bom cruzamento na área, Flaco López cabeceou, mas mandou para fora. Precisando de mais um gol, o Palmeiras fez uma pressão nos minutos finais. Nos acréscimos, Rony cobrou escanteio na área, a bola sobrou fora e Gabriel Menino soltou uma bomba para boa defesa de Matheus Cunha. Com Weverton na área, o Verdão ainda teve dois escanteios. O goleiro ficou com a sobra, firme, mas mandou para fora.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 1 X 0 FLAMENGO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 7 de agosto (quarta-feira)



Hora: às 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco



Assistentes: Nailton Junior De Sousa Oliveira e Maira Mastella Moreira



VAR: Wagner Reway



Cartão vermelho: Abel Ferreira (Palmeiras)



Cartões amarelos: Allan, Tite (técnico), Pedro, David Luiz (Flamengo)

GOLS



PALMEIRAS: Vitor Reis (aos seis minutos do 1°T) e

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Vitor Reis, Murilo; Mayke (Marcos Rocha), Aníbal Moreno (Richard Ríos), Raphael Veiga (Lázaro) e Caio Paulista (Vanderlan); Felipe Anderson (Gabriel Menino), Rony e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

Flamengo: Matheus Cunha, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Pulgar, Allan (Léo Ortiz), Gerson e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Luiz Araújo (David Luiz) e Pedro.



Técnico: Tite