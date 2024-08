Decisivo em classificação na Copa do Brasil, Hugo Souza agradece oportunidade de ajudar o Corinthians

O goleiro Hugo Souza, grande destaque do Corinthians na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, agradeceu a oportunidade de ajudar o Timão. Contra o Grêmio, no Couto Pereira, o camisa 1 foi importante no tempo normal e defendeu um pênalti nas penalidades máximas.

"Respeito todos, quero construir minha história. Agradeço ao Corinthians pela oportunidade que está me dando. Não sabia o que seria da minha carreira há três meses. Mas tenho que agradecer ao Corinthians por ter acreditado em mim. Agradeço a todos e fico feliz de ajudar o clube dessa forma. Demos mais um passo e temos que festejar", disse Hugo ao Premiere.

O goleiro também reforçou que a classificação dá confiança ao grupo, que volta seus esforços agora para o Campeonato Brasileiro. O Corinthians está na zona de rebaixamento da liga nacional.

"A classificação representa muita coisa, time ganha confiança. Sabemos da situação delicada no Brasileiro, mas vamos sair dessa. É dar sequência no trabalho", complementou.

O jogo foi muito disputado no Couto Pereira. Mandante, o Grêmio tomou iniciativa em grande parte do jogo, enquanto o Corinthians buscou as jogadas em velocidade. Nenhuma equipe foi efetiva e a eliminatória foi decidida nas penalidades máximas. Na ida, os times já haviam empatado por 0 a 0 na Neo Química Arena.

Nos penais, o Timão levou a melhor por 3 a 1. Romero, André Ramalho, Giovane marcaram para o Timão, enquanto apenas Reinaldo converteu para os gremistas. Edenilson e Pavón chutaram para fora, enquanto Cristaldo chutou para defesa de Hugo.

O adversário do Corinthians será definido por sorteio na sede da CBF. O Timão vai em busca de sua 4ª conquista do torneio.

Pelo Brasileirão, o Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.