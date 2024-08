Corinthians acerta empréstimo de zagueiro para clube da Série B

O Corinthians acertou o empréstimo do zagueiro João Pedro Tchoca, de 20 anos, para o Ceará.

O que aconteceu

Sem espaço com o técnico Ramón Díaz, o jovem será cedido até o fim do ano ao Vozão para a disputa da Série B. A informação foi dada inicialmente Diário do Nordeste e confirmada pelo UOL.

João Pedro é aguardado nos próximos dias em Fortaleza para fazer exames médicos. O empréstimo será sem opção de compra ao final do vínculo.

Em maio, o defensor renovou o contrato com o Corinthians até o fim de 2026. A multa rescisória para clubes do exterior será de 100 milhões de euros (R$ 557 milhões na cotação atual).

João Pedro Tchoca fez sua estreia pelo time profissional do Corinthians em março, pelo Paulistão. Ele voltou a atuar no clássico contra o São Paulo em junho, ao entrar na reta final do empate por 2 a 2, pelo Brasileirão.

O zagueiro disputou três Copinhas pelo Corinthians, nas edições de 2022, 23 e 24. Ele coleciona passagem pela Seleção Brasileira sub-20 e chegou a ser capitão da categoria no clube paulista