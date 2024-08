Contra o Grêmio, Corinthians pode encarar primeira disputa de pênaltis em 2024

Na noite desta quarta-feira, Corinthians e Grêmio medem forças no confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A eliminatória pode marcar a primeira disputa de pênaltis do Timão na temporada de 2024.

A última vez que o Corinthians encarou penalidades máximas foi há cerca de um ano, contra o Estudiantes de La Plata. Em duelo válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, a equipe brasileira venceu a ida na Arena por 1 a 0, mas perdeu a volta na Argentina pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Timão venceu por 3 a 2, com direito a defesa de Cássio e dois chutes para fora dos "hermanos".

Contra o Grêmio, a última lembrança de uma disputa de pênaltis não é positiva para o Corinthians. Em 2013, a equipe na época comandada por Tite empatou os dois jogos com o Tricolor por 0 a 0, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nos penais, na Arena do Grêmio, os mandantes venceram por 3 a 2.

O jogo em questão ficou marcado pela cavadinha de Alexandre Pato defendida por Dida na última cobrança do Corinthians. O lance praticamente decretou o fim da passagem do atacante pelo alvinegro.

Para o confronto desta quarta-feira ir para as penalidades máximas, basta as equipes empatarem no tempo normal, já que a ida terminou 0 a 0. Essa seria também a primeira disputa de pênaltis de Hugo Souza com a camisa do Timão.

Ano passado, o Corinthians passou por cinco disputas de pênaltis, com quatro vitórias e uma derrota. Em todas as ocasiões, o Timão contou com a importância de Cássio.

A bola rola para Corinthians e Grêmio às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira.