Conmebol altera horário do duelo entre Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias

O duelo entre Paraguai e Brasil, pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, sofreu uma alteração de horário. Nesta quarta-feira, a Conmebol comunicou que o confronto que acontece no dia 10 de setembro foi remarcado para às 21h30 (de Brasília).

Anteriormente, o jogo que acontecerá no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, estava marcado para às 20h30. O treinador Dorival Júnior anunciará os convocados para o duelo nas próximas semanas.

No último embate entre Brasil e Paraguai, pela Copa América, no dia 28 de junho, quem se deu melhor foi a equipe brasileira, que venceu por 4 a 1 com show de Vini Jr.

Antes de enfrentar o Paraguai, a Seleção Brasileira receberá o Equador no Couto Pereira, em Curitiba, no dia 6 de setembro, às 21h45. O jogo marcará a estreia de Dorival Júnior no comando da equipe brasileira. Por enquanto, o treinador dirigiu a Amarelinha apenas em amistosos e na Copa América.

O Brasil vive momento deliciado na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. Em seis jogos disputados, a equipe soma apenas sete pontos, aparecendo na sexta colocação. O Paraguai, por sua vez, está na sétima posição, com cinco pontos.