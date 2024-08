Com facilidade, Atlético-MG vence CRB e se classifica às quartas de final da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG recebeu o CRB na Arena MRV, venceu por 3 a 0 (5 a 2 no agregado) e se classificou para as quartas de final. Guilherme Arana, Renzo Saravia e Lucas Falcão (contra) balançaram as redes para a equipe da casa.

Agora, o Galo aguarda o sorteio dos confrontos da próxima fase para descobrir quem será o seu adversário. Já o CRB, que eliminou Rio Branco, Athletic e Ceará nas três etapas anteriores, se despediu do torneio.

O Atlético-MG volta aos gramados no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), quando visita seu rival Cruzeiro, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 18h30, o CRB recebe o Novorizontino, no Estádio Rei Pelé, pela 20ª rodada da Série B.

O placar foi inaugurado pelo Atlético-MG aos 17 minutos do primeiro tempo. Após receber lançamento de Otávio em rápida troca de passes na intermediária, Guilherme Arana dominou, venceu o defensor adversário na velocidade e finalizou cruzado, de canhota, para anotar.

Aos 25 minutos da etapa inicial, o Galo ampliou a vantagem. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Gustavo Scarpa passou para Guilherme Arana, que cruzou na segunda trave. Renzo Saravia subiu e cabeceou no contrapé de Matheus Albino para balançar as redes.

O Atlético-MG aumentou a diferença aos 18 minutos do segundo tempo. Após jogada de escanteio curto pelo lado direito, Palacios cruzou na pequena área. No trajeto, a bola foi desviada por Lucas Falcão, do CRB, que cabeceou para trás, em direção à própria meta, e marcou contra.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 3 X 0 CRB-AL

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: sete de agosto de 2024, quarta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

GOLS: Guilherme Arana, aos 17? do 1ºT (Atlético-MG) / Renzo Saravia, aos 25? do 1ºT (Atlético-MG) / Lucas Falcão, aos 18? do 2ºT (Atlético-MG)



Cartões amarelos: Fábio Henrique, aos 30? do 1ºT (CRB) / Matheus Albino, aos 39? do 2ºT (CRB)

ATLÉTICO-MG: Everson; Renzo Saravia, Fuchs e Alonso; Gustavo Scarpa (Palacios), Otávio (Vargas), Alan Franco e Guilherme Arana (Rubens); Bernard (Igor Gomes), Cadu e Paulinho (Zaracho)



Técnico: Gabriel Milito

CRB: Matheus; Hereda (Matheus Ribeiro), Saimon, Wanderson e Ryan; Rômulo (Chay), Falcão (Kallyel) e João Pedro; Gegé, Léo Pereira (Mike) e Anselmo Ramon (João Neto)



Técnico: Daniel Paulista