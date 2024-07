Thiago Silva se mostra ansioso para reestreia no Maracanã: "Vai ser muito emocionante"

De volta ao Fluminense, o zagueiro Thiago Silva fará sua reestreia no Maracanã na noite desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão, tendo o Palmeiras como adversário. O atleta se mostrou ansioso para o duelo, alegando que será algo bastante emocionante.

"Para ser bem sincero, ainda não sei como vou lidar com essa situação. Um pouco mais maduro, mais experiente, acredito que eu vá lidar bem com isso. Mas, com certeza, vai ser muito emocionante para todos nós. Um jogo já tem um envolvimento emocional muito grande, de apreensão, até pela fase que estamos vivendo. Mas vamos com muita fé de que tudo vai dar certo e que vai ser um dia mais que especial essa minha reestreia depois de 16 anos. Espero que seja um dia importante, que fique marcado positivamente na vida de todos nós", disse.

?MEU FLUMINENSE

ESCUTA TEU POVO

QUE VEIO TE APOIAR? É #DiaDeFlu no Maraca! Às 21h30, o Fluminense enfrenta o Palmeiras pelo @brasileirao! VAMOS TODOS JUNTOS!! pic.twitter.com/1GZOsTXtLs ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 24, 2024

Thiago Silva reestreou pelo Fluminense no último domingo, quando a equipe venceu o Cuiabá na Arena Pantanal por 1 a 0. Agora, o zagueiro espera o Maracanã cheio para conseguir um resultado positivo contra o Palmeiras.

"A torcida vai estar presente mais uma vez. Na minha apresentação já foi assim, no jogo também teremos um grande público. E, no final, espero que o final seja o mesmo, que seja uma festa linda, com um resultado positivo, pois o que mais importa para a gente neste momento são os três pontos. A gente sabe que do outro lado tem uma equipe muito forte, mas tenho certeza de que o nosso time vai estar muito preparado para desempenhar bem", comentou.

Apesar de ter deixado o Fluminense há 16 anos, não faz muito tempo que Thiago Silva enfrentou o Palmeiras. Quando ainda defendia o Chelsea, o zagueiro enfrentou os paulistas na final do Mundial de Clubes de 2022, na qual os ingleses venceram por 2 a 1. Inclusive, Thiago foi eleito o craque da competição.

Thiago Silva chegou com a missão de ajudar o Fluminense a se livrar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, os cariocas ocupam a 19ª colocação, com apenas 11 pontos conquistados em 17 partidas.