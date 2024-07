Corinthians deve anunciar patrocínio máster durante jogo na arena

O Corinthians deve anunciar o novo patrocínio master no intervalo do jogo contra o Grêmio desta quinta-feira (25), às 20h, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Corinthians acertou os últimos detalhes com a casa de apostas Esportes da Sorte. As tratativas duraram mais de um mês.

O anúncio deve ocorrer no intervalo da partida contra o Grêmio, e a camisa com a marca seria utilizada no segundo tempo. A empresa até discute com o Timão sobre tirar o verde de sua identidade visual. No Corinthians, a cor que remete ao rival Palmeiras é proibida.

O acordo será de pouco mais de R$ 300 milhões por três anos. O valor fixo em 2024 será inferior em relação a 2025 e 2026.

A Esportes da Sorte substituirá a Vai de Bet, que ativou uma cláusula anti-corrupção no início de junho para rescindir com o Timão por causa do envolvimento de laranja no pagamento de comissão.

O acerto com a Esportes da Sorte envolve menos dinheiro que a Vai de Bet, mas satisfaz o Corinthians diante do contexto de polêmica com a antiga patrocinadora e também por ser meio de temporada. A Vai de Bet pagaria R$ 370 milhões pelos mesmos três anos.

A Esportes da Sorte pretende ajudar o Corinthians também na chegada de reforços.A provável parceira e o presidente Augusto Melo querem ao menos um nome de peso para movimentar o noticiário e trazer ganhos em marketing.