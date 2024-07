Massini diz que Dudu e Leila se resolveram: 'Rolou um cachimbo da paz'

Dudu e Leila Pereira fizeram as pazes após a turbulência no mês passado com o pedido do camisa 7 para deixar o Palmeiras e assinar com o Cruzeiro. Danilo Lavieri, Flavio Latif e Massini falaram sobre o tema na Live do Palmeiras, no Youtube do UOL Esporte, toda terça-feira, às 16h (de Brasília).

As coisas aliviaram para o Dudu. Essa semana o Dudu voltou a fazer parte do elenco. Ele participou de entrevista com a TV Palmeiras, foi substituído e abraçou o Abel Ferreira. Limparam essa história com o Cruzeiro e acabou isso de que a Leila ficou brava com ele. Isso acabou, em prol do Palmeiras, rolou um 'cachimbão da paz', e a coisa caminhou. É uma boa notícia. Isso não era do técnico Abel Ferreira, mas agora a decisão que ele toma de escalar o Dudu como titular, me surpreendeu. Massini.

"Tem mais aí... teve post na rede social do Palmeiras brincando com ele e o Leão. Ele sentia falta disso, e ele entrando nessa rotação é perfeito", acrescentou Lavieri.

Noite histórica em dose dupla, né, Baixo?



Além de completar 200 jogos no Allianz Parque, Dudu ultrapassou Leão e se isolou como atleta que mais defendeu o #MaiorCampeãoDoBrasil no Campeonato Brasileiro! 7??#AvantiPalestra pic.twitter.com/Q0Vi4cS44r -- SE Palmeiras (@Palmeiras) July 22, 2024

Lesão de Júnior Santos no Botafogo ajuda o Palmeiras?

O atacante Júnior Santos, um dos principais nomes do Botafogo na temporada, foi submetido a exames de imagem e teve constatada uma fratura na tíbia. O clube carioca não deu prazo para o retorno do jogador e ele é dúvida para os jogos contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa Libertadores, que acontecem no meio de agosto.

A equipe comandada por Abel Ferreira também sofre com um número alto de desfalques, mas apenas duas lesões são preocupantes. Piquerez e Bruno Rodrigues passaram por cirurgias no joelho e só voltam em 2025. Já Estêvão, Mayke e Murilo têm lesões menos complexas e o Palmeiras é bem otimista para contar com eles nos jogos decivisos da Libertadores e da Copa do Brasil.

Danilo Lavieri, Flavio Latif e Massini foram unânimes: Júnior Santos é um dos principais jogadores do Botafogo desde o ano passado e fará muita falta. Na atual temporada, Júnior tem 18 gols em 41 jogos.

Palmeiras assina com promessa e fixa multa em R$ 600 mi; saiba quem é

O lateral esquerdo Marcus Vinnicius (16), do time sub-17 do Palmeiras, assinou seu primeiro contrato profissional com o Alviverde até 30 de junho de 2026 com uma multa rescisória milionária: 100 milhões de euros (cerca de R$ 607 milhões na cotação atual).

O jovem tem 16 anos, usa o pé esquerdo e tem 1,73m. Ele é avaliado como um lateral com características mais ofensivas do que defensivas, e pode jogar no ataque. Na base, foi parceiro de Estêvão.

Natural de Goiânia (GO), Marcus começou a carreira no Goiás e chegou ao Palmeiras em 2022 após ter problemas para assinar seu primeiro contrato de formação. O Goiás não quis assinar por contenção de gastos — se o Esmeraldino assinasse com o atleta, teria que pagar uma bolsa auxílio de 150 a 200 reais.