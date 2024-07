Argentina chega a 16 títulos: veja lista dos campeões da Copa América

O título diante da Colômbia neste domingo fez a Argentina assumir sozinha a primeira colocação do ranking dos maiores campeões da história da Copa América. Os argentinos chegaram à 16ª conquista, contra 15 do Uruguai e 9 do Brasil.

A Argentina vinha do título comemorado em 2021 no Brasil, portanto conseguiu um bicampeonato. Antes dessa série vitoriosa, o país vinha de uma fila que durou 28 anos - não vencia a Copa América desde 1993.

Já a Colômbia falhou na busca do seu segundo título na Copa América. Os colombianos não decidiam o torneio desde 2001, quando foram anfitriões e levantaram a taça.

Veja a lista atualizada de campeões da Copa América



Argentina 16



Uruguai 15



Brasil 9



Chile 2



Paraguai 2



Peru 2



Bolívia 1



Colômbia 1.