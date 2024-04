Internacional x Juventude: saiba prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Internacional e Juventude fazem confronto gaúcho na terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida será, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Onde assistir: A partida terá transmissão exclusiva do streaming Amazon Prime Vídeo.

O duelo é a reedição da semifinal do Campeonato Gaúcho desta temporada. No Estadual, o Juventude levou a melhor nos pênaltis, quando o zagueiro Robert Renan perdeu penalidade ao bater de cavadinha.

Boa tarde, torcida colorada! Bora pro treino desta terça! ?? pic.twitter.com/OAxNfvBWHR ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 30, 2024

O Internacional vai para a partida pressionado pelas atuações abaixo do ideal sob o comando de Eduardo Coudet. O treinador ainda fez cobranças à torcida após o empate com o Atlético-GO, pela Série A, quando a equipe somou seu sétimo ponto na competição. Atualmente, o Colorado se encontra na sexta posição.

A tendência é a de que Coudet sofra com as críticas da torcida no Beira-Rio. Só uma vitória com boa vantagem de gols pode amenizar o cima.

Já o Juventude ligou o sinal de alerta com a goleada sofrida para o Botafogo. A equipe vem de empate em casa com o Athletico-PR, no fim de semana, e está na 13ª colocação do Brasileirão.

Roger Machado, comandante do time, indicou que um empate será bem vindo pensando na decisão da vaga em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA:



INTERNACIONAL X JUVENTUDE

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 1º de maio de 2024, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique e Maurício; Wesley, Gustavo Prado e Borré



Técnico: Eduardo Coudet

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Marques e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Luís Mandaca e Nenê; Jean Carlos e Erick



Técnico: Roger Machado