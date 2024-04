Joel Embiid anota 50 pontos contra os Knicks mesmo com paralisia facial

Nesta quinta-feira (25), o Philadelphia 76ers venceu o New York Knicks por 125 a 114 pelos Playoffs da NBA. Mais uma vez, o astro Joel Embiid foi o responsável por conduzir a equipe da Pensilvânia para a vitória, com incríveis 50 pontos anotados, a sua maior marca pessoal em Playoffs. Entretanto, Embiid fez esta grande partida sendo afetado por uma paralisia facial.

O jogador revelou que sofre com a Paralisia de Bell, que consiste em uma fraqueza súbita nos músculos de uma metade do rosto. No caso de Embiid, do lado esquerdo da sua face. Durante o confronto contra os Knicks, alguns torcedores nas redes sociais notaram que a boca e o olho esquerdo do astro não se mexiam, enquanto o lado direito mantinha as expressões normalmente.

Após o jogo, Embiid explicou que a doença lhe atacou após o jogo contra o Miami Heat pelo Play-In. O atleta não queria divulgar isso ao público para não atrapalhar a equipe para o playoff contra a franquia de Nova York.

"Eu acho que isso começou um ou dois dias depois do jogo contra Miami. Achei que não era nada. Normalmente, não gosto de checar. Mas, por alguma razão, acabei precisando falar com alguém. É bem irritante. O lado esquerdo do meu rosto, a minha boca, o meu olho, tem sido difícil. Mas não sou de desistir, preciso continuar lutando independente de tudo. É uma infelicidade, assim que descrevo isso", disse Embiid em coletiva pós-jogo.

Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Paralisia de Bell pode ser uma reação a uma infecção viral. Raramente ocorre mais de uma vez e geralmente se resolve por conta própria em seis meses. Uma fisioterapia pode ajudar a impedir que os músculos se contraiam de forma permanente.

O próximo jogo do Philadelphia 76ers contra o New York Knicks é neste domingo (28), às 14h, na casa do 76ers. Os Knicks lideram a série por 2 a 1.