Inter vence Delfín com fim da seca de Borré e embola grupo na Sul-Americana

O Inter controlou o Delfín e venceu por 2 a 1 no Estádio Jocay, na madrugada desta sexta (26), em jogo de desencantos na terceira rodada da Sul-Americana.

Wesley e Borré, de pênalti, fizeram os gols da equipe no Equador, os primeiros do Colorado na competição. Castro diminuiu para o time da casa logo após o segundo tento dos visitantes.

O atacante colombiano também balançou a rede pela primeira vez no novo clube. Ele já havia desperdiçado uma penalidade e passado em branco nos seis jogos anteriores.

O Inter subiu para a vice-liderança do Grupo C, com os mesmos cinco pontos do Belgrano, mas fica atrás pelo saldo de gols (2 a 1). O Delfín vem logo atrás, com quatro pontos, enquanto o Real Tomayapo está em último, com um.

A equipe comandada por Coudet volta a campo pela Sul-Americana no dia 7 de maio, quando visita o lanterna Real Tomayapo, às 21h30 (de Brasília). Já o próximo jogo do time será no domingo (28) contra o Atlético-GO, no Beira-Rio, às 16h, pelo Brasileirão.

Curiosidade: O Delfin é o antepenúltimo do campeonato Equatoriano e só venceu dois de seus últimos dez jogos.

Como foi o jogo

Wesley, do Inter, comemora seu gol contra o Delfín, pela Sul-Americana Imagem: Gerardo Menoscal/AFP

O Inter partiu para cima buscando sair na frente logo no início, o que não ocorreu. Os visitantes controlavam a bola e as ações, só que não achavam brechas na defesa adversária e, em contrapartida, davam espaço para contragolpes. Mauricio, principal criador da equipe brasileira, estava sendo caçado em campo.

O Colorado demorou a levar perigo, mas acabou com a seca no torneio em seu primeiro chute certo na partida. Autor do primeiro gol, Wesley foi responsável por fazer três dos últimos cinco tentos marcados pela equipe. Ele também quase deu uma assistência, mas Borré parou em defesa de Heras.

O pênalti convertido por Borré na volta do intervalo parecia definir o resultado, mas o Delfín reagiu rápido. O time equatoriano diminuiu a diferença no placar e cresceu no jogo, ficando perto de arrancar o empate. Rochet passou a ser mais exigido, e quase sofreu o segundo em saída errada após cobrança de escanteio.

O Inter recuou para defender a vantagem, e volta ao Brasil com três pontos na bagagem. Os comandados por Coudet foram superiores na partida, mesmo com o sufoco passado na reta final, e o resultado credencia o time na briga para terminar na ponta da chave e conquistar a classificação automática às oitavas.

Gols e destaques

Borré, do Inter, comemora após marcar contra o Delfín, pela Sul-Americana Imagem: Ricardo Duarte/Inter

Falta perigosa: Com 14' de bola rolando, Goitea cobrou falta à meia-altura. A bola pegou efeito, desviou em Borré e foi para fora, passando perto da trave.

1x0: Aos 35', Renê recebeu na esquerda e deu um tapa para lançar Wesley na área. O atacante tocou de leve na saída do goleiro para marcar o primeiro gol do Inter na competição.

Borré erra: Aos 37', Wesley avançou pelo meio e soltou para Borré na direita. O colombiano invadiu a área e bateu firme, mas acertou o goleiro adversário.

Pênalti e 2x0. Aos 5' do segundo tempo, Bustos foi acionado na direita e cruzou para a área. Wesley cabeceou e a bola desviou no braço aberto de Goitea. O árbitro marcou pênalti, Borré foi para a cobrança, bateu alto e fez o seu primeiro pelo clube.

2x1: Em resposta, aos 7', Castro ficou com a sobra perto da meia lua, ajeitou para a canhota e mandou um chutaço cruzado. A bola parou na bochecha da rede, sem chances para Rochet.

Desvio quase fatal. Aos 12', O Delfín teve uma cobrança de escanteio pela direita, Rochet saiu mal e Elordi deu uma casquinha de cabeça com o gol livre. A bola, no entanto, passou rente a trave.

Ficha técnica

Delfín 1 x 2 Inter

Competição: 3ª rodada do Grupo C da Sul-Americana

Local: Estádio Jocay, em Manta, no Equador

Data e hora: 25 de abril de 2024, às 23h

Árbitro: Michel Espinoza

Assistentes: Coty Carrera e Alberth Alarcón

VAR: Milagros Arruela

Amarelos: Goitea, Mercado, Garcia, Mauricio

Vermelho: Não houve

Gols: Wesley, aos 35'/1ºT, Borré, aos 5'/2ºT, Castro, aos 7'/2ºT

Delfín: Heras, Cuero, Goitea, Nazareno e Elordi; García, Castro, Reyes (Mieles) e Gaggi (Tijanovich); Angulo (Messiniti) e Alman (Cagua). Técnico: Guillermo Duró

Inter: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado (Robert Renan) e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Hugo Mallo), Mauricio (Igor Gomes) e Gustavo Prado (Lucca); Wesley (Rômulo) e Rafael Borré. Técnico: Eduardo Coudet