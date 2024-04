André Silva renasce no São Paulo e cria 'dor de cabeça boa' a Zubeldía

Anunciado no início de março pelo São Paulo, André Silva renasceu na equipe após a saída de Thiago Carpini e já cria a famosa "dor de cabeça boa" a Luis Zubeldía, novo comandante da equipe, para a sequência da temporada.

Titular indiscutível?

O atleta de 26 anos foi um dos destaques da vitória do Tricolor sobre o Barcelona-EQU, em jogo da Libertadores realizado na quinta-feira (25) que acabou em 2 a 0 — ele já havia sido titular com Milton Cruz diante do Atlético-GO, no último fim de semana, após frequentar o banco em diferentes compromissos na gestão de Carpini.

André Silva participou, mesmo que indiretamente, dos dois gols do confronto em Guayaquil: primeiro, deu lindo lançamento para Ferreirinha servir Calleri, e depois participou da bola alçada na área que acabou em gol de Alisson — o atacante quase deixou o dele pouco depois, mas viu Sosa tirar em cima da linha.

A atuação foi bastante elogiada por Zubeldía, que valorizou o "comprometimento" do brasileiro por jogar na ponta pela primeira vez e revelou uso de GPS para escalar o camisa 17.

Hoje mudamos um pouco a característica porque jogamos com André Silva pela direita e ele nunca tinha feito essa função de ponta, mas vi no GPS que poderia render. Ele se comprometeu a fazer o trabalho.

Zubeldía

Quebra-cabeça ofensivo

O desempenho do versátil jogador cria uma dúvida para o novo treinador, que já sinalizou que pretende utilizar três atacantes — sendo dois pontas — em suas escalações.

Hoje, o São Paulo tem nomes como Lucas, Rato e James Rodríguez, afastados por lesão, atuando em um setor similar ao de André Silva. Galoppo, Erick e Michel Araújo, aliás, também podem entrar nesta lista.

Lucas habitualmente flutua pelo meio, mas já defendeu o Tricolor como ponta. O meia-atacante atuou com André em duas oportunidades: em ambas, o companheiro fez a função de Calleri, incontestável na função de centroavante.

A situação de Rato é mais complicada, já que o jogador dificilmente é escalado mais ao centro do gramado. Para piorar, Ferreirinha é outro que vem ganhando espaço pelos lados.

Já James vive uma novela colombiana: o meia não conseguiu uma sequência desde que chegou ao Tricolor e, com a ascensão de André Silva, terá um concorrente a mais na disputa por vaga no time titular.

Próximo passo

Em meio ao quebra-cabeça ofensivo, Zubeldía não terá muito tempo para trabalhar com seu próprio elenco: o São Paulo encara, já na segunda-feira (29), o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. André Silva, ao menos por enquanto, deve ser mantido na equipe.