Alicia Klein: Não dá para duvidar desse Palmeiras insuportável

A colunista Alicia Klein destacou no UOL News Esporte a resiliência do Palmeiras de Abel Ferreira após a virada heroica contra o Independiente Del Valle na Libertadores. Ela apontou que o time fez um péssimo primeiro tempo, mas renasceu após as mudanças de Abel.

'Esse Palmeiras insuportável ressurge das cinzas': "Achei engraçado que num dos grupos de Whatsapp de futebol tinha palmeirense cornetando de um jeito que eu falei: 'se outras torcidas vissem, iam falar que vocês estão reclamando de barriga cheia, isso aí parece o primeiro tempo contra o Botafogo'. E acabou sendo premonitório: o Palmeiras não jogou nada, tomou um sacode e, no segundo tempo, voltou a ser esse Palmeiras insuportável que mesmo quando parece que vai ser goleado ressurge das cinzas e consegue resultados inesperados".

'Palmeiras de Abel é o time da virada': "Não dá para duvidar desse time do Palmeiras, é o time da virada, já são 22 viradas sob o comando de Abel, para um time que em 2018, mesmo num ano bom, não virava por nada — se o Palmeiras saísse perdendo, acabou o jogo. E agora o Palmeiras, com esse DNA de campeão, consegue se manter na partida, se recuperar e conquistar um resultado importantíssimo".

