Manchester Utd x Sheffield Utd: Confira onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Premier League

O Manchester United recebe o lanterna Sheffield United nesta quarta-feira em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Inglês. Os Red Devils buscam manter a boa sequência após a clssificação para a final da Copa da Inglaterra no último domingo (21). O duelo acontecerá no Old Trafford, em Manchester, às 16h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



A partida terá transmissão pela TV fechada no canal ESPN e pela plataforma de streaming Star+.

COLOCAÇÃO



Manchester United: 7° colocado com 50 pontos ao início da rodada (últimos 5 jogos: 1v-3e-1d);



Sheffield United: 20° colocado com 16 pontos ao início da rodada (últimos 5 jogos: 2e-3d).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES







Manchester United: Onana; Dalot, Casemiro, Maguire, Wan-Bissaka; McTominay, Mainoo, Bruno Fernandes; Garnacho, Hojlund, Rashford(Antony).



Técnico: Erik Ten Hag.







Sheffield United: Grbi?; Holgate, Ahmedhozi?, Trusty; Bogle, Gustavo Hamer, Arblaster, Vinícius Souza, Ben Osborn; McBurnie, Ben Díaz.



Técnico: Chris Wilder.

ARBITRAGEM



O árbitro da partida será Salisbury Michael.