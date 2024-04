Corinthians conhece detalhes das rodadas nove a 15 do Brasileirão feminino; confira

O Corinthians conheceu os detalhes das rodadas 9 a 15 da Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino. A CBF divulgou, na noite da última sexta-feira, a tabela detalhada do torneio nacional, com datas, horários e locais das próximas partidas.

Na nona rodada, as 'Brabas' enfrentam o Botafogo. A bola está prevista para rolar no dia 6 de maio (uma segunda-feira), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Já na décima rodada, o Corinthians terá um clássico pelo caminho. A equipe recebe o São Paulo no dia 12 de maio, um domingo, às 11h, com local ainda a ser definido.

Depois, o Timão segue jogando em casa e encara o Real Brasília, a partir das 21h do dia 18 de maio (um sábado), ainda sem estádio definido. Já na 12ª rodada, no dia 07 de junho (sábado), visita o Palmeiras. O Derby acontece às 21h30, também com local a ser escolhido.

Último treino da semana concluído ?? Amanhã é dia das Brabas na @NeoQuimicaArena, diante da Ferroviária. Compre o seu ingresso em: https://t.co/Ks0lBQxZ6A. As Brabas precisam da Fiel nas arquibancadas ? pic.twitter.com/omx2bQLmjD ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 21, 2024

Na 13ª rodada, pega o Red Bull Bragantino no dia 17 de junho, uma segunda-feira, às 19h, sem local definido. Em seguida, enfrenta o Cruzeiro no dia 23 do mesmo mês (domingo), às 10h30, no Estádio Castor Cifuentes, em Minas Gerais.

Por fim, o Timão fecha sua campanha na primeira fase ao receber o Avaí Kindermann. A bola deve rolar no dia 27 de junho, uma quinta-feira, a partir das 15h, com local a ser definido.

As 'Brabas' do Corinthians vão em busca do sexto título do Brasileirão Feminino. Ergueram a primeira taça em 2018 e, depois, levantaram o troféu mais quatro vezes consecutivas em 2020, 2021, 2022 e 2023.

Hoje sob o comando do técnico Lucas Piccinato, o Alvinegro paulista figura na liderança da competição nacional, com 15 pontos conquistados em cinco jogos. O time está com 100% de aproveitamento e vai atrás de manter esse número contra a Ferroviária nesta segunda-feira. O duelo acontece às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo.