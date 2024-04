'Invencível': jornal espanhol repercute títulos de Endrick no Palmeiras

Com cinco títulos no Palmeiras, Endrick foi destaque na imprensa espanhola por seu retrospecto aos 17 anos e pela importância nas conquistas recentes do Brasileirão e do Paulistão.

O que aconteceu

O jornal "AS", da Espanha, fez uma análise dos títulos conquistados por Endrick como profissional. A joia do Palmeiras é bicampeã brasileira, bicampeã paulista e campeã da Supercopa do Brasil.

A publicação ressaltou o retrospecto de Endrick em disputas de título. A estreia do atacante na equipe principal do Verdão aconteceu em outubro de 2022.

Ele é quase invencível quando disputa um torneio em seu país. Endrick foi decisivo na conquista do Brasileirão 2023 e do Paulistão 2024, onde liderou a recuperação do Palmeiras. trecho do jornal "AS"

O jornal ainda comparou Endrick com Ronaldo Fenômeno, Neymar e Vinicius Jr. O período comparado foi quando os craques tinham 17 anos.

O palmeirense é quem mais levantou troféus com a idade. Os espanhóis ainda analisaram o número de gols dos brasileiros quando jovens.